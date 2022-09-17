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Осужденных по делу «Гарант 24 Ломбард» обязали возместить ущерб

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
17 Сентября 2022, 03:15
Осужденных по делу «Гарант 24 Ломбард» обязали возместить ущерб

АКТОБЕ. КАЗИНФФОРМ - В актюбинском суде поставили точку в деле о самой крупной финансовой афере в истории страны. Осужденных по делу «Гарант 24 Ломбард» обязали возместить ущерб потерпевшим, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на КТК.

В конце августа 48 обвиняемых по нашумевшему делу о крупнейшей финансовой пирамиде уже получили сроки. Всех признали виновными. В тюрьме они проведут от семи до 18 лет. Главным в этой афере оказался уроженец Актюбинской области Жанболат Есиркепов. Он также получил максимальный срок. И вот на днях в суде рассмотрели гражданские иски потерпевших - их свыше 16 тысяч. Часть обманутых не дожила до приговора. Остальные могут рассчитывать на возврат денег. Суд удовлетворил их прошения.

«Гражданские иски 16 301 потерпевшего удовлетворены, иски 35 потерпевших оставлены без рассмотрения в связи со смертью, 99 исков оставлены без рассмотрения по ходатайствам потерпевших», - сообщила главный специалист пресс-службы Актюбинского областного суда Асем Ахмет.


Актюбинская область   Суды   Финансовая пирамида  
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