Осужденные женщины поселка Жаугашты обратились к заместителю министра МВД

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Заместитель министра внутренних дел Мурат Баймукашев посетил женскую колонию ЛА-155/4 в Алматинской области совместно с Уполномоченным по правам человека Э. Азимовой, руководителем Представительства PRI в Центральной Азии Ж. Назаровой, директором общественного фонда «Хартия за права человека» Ж.Турмагамбетовой и другими общественниками, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КУИС МВД РК.

Во время рабочего визита заместителя главы МВД ознакомили с условиями содержания, медицинским обеспечением осужденных женщин и их детей, находящихся в «Доме ребенка» при учреждении, а также развитием производства на территории колонии.

Учреждение ЛА-155/4 - единственная колония в Казахстане, в которой функционирует «Дом ребенка» с возможностью содержания детей до трехлетнего возраста вместе с матерью. В настоящее время в доме ребенка содержится 31 воспитанник, 11 из них родились в этом году.

В «Доме ребенка» при женской колонии условия для детей практически ничем не отличаются от гражданских дошкольных учреждений. Для малышей и их матерей функционирует отдельный штат медицинского персонала. Кроме того, неправительственные организации, в том числе Представительство PRI в Центральной Азии, оказывают помощь в пополнении технического и материального оснащения учреждения.

Как отмечает Уполномоченный по правам человека, одним из положительных нововведений для осужденных женщин станет продление срока пребывания ребенка с матерью после достижения им трехлетнего возраста. Эта мера является передовым опытом европейских стран и применяется в том случае, если пребывание матери в учреждении не превысит одного года после трехлетия ребенка . Таким образом, это позволит не отрывать ребенка от матери в раннем возрасте, что благоприятно скажется на эмоциональном состоянии обоих.

Заместитель министра также подчеркнул, что немаловажную роль в благоприятной обстановке в учреждении играет увеличение рабочих мест для осужденных. Во время обхода замминистра посетил производственную часть колонии, где функционируют филиал РГП «Енбек-Жаугашты» и индивидуальные предприниматели, при которых трудоустроено порядка 64% осужденных. Основная часть работы направлена на швейное производство, где в среднем осужденныме выпускают около 230 тысяч изделий в год.

«Сейчас рассматривается предложение об изменении специальной формы для осужденных, в том числе и женских колоний. Производство новой одежды будет поручено швейным цехам на территории учреждений» - добавил Мурат Баймукашев.

Ознакомившись с условиями содержания осужденных, заместитель министра и участники визита провели прием по личным вопросам. Основная часть вопросов женщин касалась предстоящей амнистии, возможности помилования, а также развития производственной территории учреждения.

«На условия содержания у нас жалоб нет, о наших детях здесь тоже заботятся. Наша администрация, к счастью, понимает нюансы работы с осужденными женщинами. Конечно, здесь бывает нелегко, особенно когда чувства берут вверх, женщины все-таки более эмоциональны. Особенно когда это касается каких-то стереотипов у людей о таких колониях, и они начинают их широко обсуждать. Но сотрудники нам помогают и в этом, они здесь все хорошие психологи», - поделилась одна из осужденных во время приема.

На сегодняшний день в данном учреждении отбывает наказание более 500 женщин за различные уголовные преступления.

Напомним, ранее о посещении женской колонии в поселке Жаугашты рассказала Уполномоченный по правам человека РК Эльвира Азимова.

По итогам рабочего визита М.Баймукашев поручил руководству областного ведомства продолжить работу в области контроля за неукоснительным соблюдением прав осужденных и законодательства в сфере исполнения наказаний.