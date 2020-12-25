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Осужденные за тяжкие коррупционные преступления не смогут сразу попасть в колонию-поселение

Автор:  
Мейрамбек Байгарин
25 Декабря 2020, 13:06
Осужденные за тяжкие коррупционные преступления не смогут сразу попасть в колонию-поселение

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Осужденные за тяжкие коррупционные преступления не смогут сразу попасть в колонию-поселение. Об этом сообщила директор административно-правового департамента Агентства РК по противодействию коррупции Айгуль Базарбаева в ходе онлайн-брифинга на площадке Антикоррупционной службы в Facebook, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе брифинга разъяснялись основные новеллы, содержащиеся в Законе «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам усиления защиты прав граждан в уголовном процессе и противодействия коррупции», который был подписан Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым 19 декабря 2020 года.

«По действующему уголовному законодательству осужденные за коррупцию независимо от тяжести преступления могут быть сразу направлены судом для отбытия наказания в учреждение УИС минимальной безопасности - так называемые колонии-поселения. Такое привилегированное положение для коррупционеров, в отличие от осужденных за общеуголовные преступления, которым для отбытия наказания в колонии-поселении необходимо, как минимум два года провести в исправительных учреждениях закрытого типа, вызывало определенную критику и формировало устойчивое общественное мнение о недопустимо мягком отношении государства к коррупции. Поэтому Президентом было принято решение об изменении условий отбытия наказания для коррупционеров в колониях-поселениях, что всецело соответствует проводимой политике «слышащего государства», - сказала А.Базарбаева.

По ее словам, теперь осужденные за тяжкие составы взяточничества, а это получение и дача взятки в значительном (от 50 до 3000 МРП) и крупном (свыше 3000 до 10000 МРП) размерах, получение взятки сотрудником правоохранительного органа или судьей, неоднократное посредничество во взяточничестве будут направляться для отбытия наказания в учреждения УИС средней безопасности, а лица, получившие или давшие взятку в особо крупном размере (свыше 10000 МРП) – в учреждения УИС максимальной безопасности. Тем самым для таких категорий лиц установлен правовой заслон на отбытие наказания в более комфортных условиях содержания. А для того, чтобы перевестись в колонию-поселение, теперь они, наряду с возмещением ущерба, примерным поведением должны отбыть часть назначенного наказания в исправительных учреждениях.


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