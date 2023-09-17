Осужденные в СКО не спешат выплачивать компенсации потерпевшим

С начала года в Фонд компенсации потерпевшим в Северо-Казахстанской области обратились 58 человек. Выплаты получили 18, остальные ожидают, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе областной прокуратуры отметили, что проводится активная работа по взысканию регрессных исков с осужденных лиц.

«В рамках рассмотрения уголовных дел удовлетворено 21 исковое заявление прокуроров на 2,6 млн тенге, в порядке гражданского судопроизводства - 31 иск на 4,3 млн тенге. В ходе разъяснительной работы прокуроры добились добровольной выплаты суммы компенсации осужденными по семи фактам. В целом, на исполнении частных судебных исполнителей области находилось 1 632 документа о взыскании принудительного платежа с осужденных в Фонд на 82,2 млн тенге. Окончено по 592 документам на 29,2 млн тенге», - проинформировали в пресс-службе.

Прокуроры внесли восемь актов надзора по взысканию с должников компенсаций. Трудоустроили 66 человек.

В надзорном органе отметили, что причинами длительного неисполнения приговоров и низкой взыскаемости является контингент должников - лица, ранее судимые, не желающие трудоустраиваться, ведущие аморальный образ жизни, у них нет ликвидного имущества, работы, имеются кредиты.

Фонд компенсации потерпевшим действует с 2018 года. Он создан для оказания материальной помощи жертвам преступлений. Получить ее могут несовершеннолетние жертвы сексуального насилия, торговли людьми или пыток, лица, которым в результате преступления причинен тяжкий вред здоровью, в том числе заражение ВИЧ, и законные представители в случае смерти потерпевшего.