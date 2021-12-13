Осужденные в Павлодаре дают вторую жизнь автохламу

ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - На промышленной зоне Учреждения АП-162/4 функционируют три СТО, на которых трудоустроены более тридцати осужденных, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента УИС по Павлодарской области.

-Здесь трудоустроены те, кто имеет задолженности по исполнительным листам. За работу они получают заработную плату. Все осужденные ежегодно выходят в отпуск. Условия труда у них такие же, как и везде, однако строго соблюдается режим содержания, - прокомментировал начальник учреждения Ербол Шарипов.

Кроме того, осужденные имеют право тратить заработанные средства на приобретение вещей первой необходимости в магазине при учреждении.

-Я работаю тут три месяца, получаю заработную плату ежемесячно. Погашаю иск, оставшиеся средства трачу в магазине - беру сигареты. Рабочий день у нас начинается с 09:00 до 17:00. Согласно режиму дня уходим на обед в столовую, выходим на утреннюю и вечернюю проверку. До того, как попал в учреждение, я работал на одном из СТО города, там приобрел кое-какие навыки. Также в этом году я окончил колледж при учреждении по специальности «Слесарь по ремонту автомобилей». До окончания срока мне еще 7 лет, как говорится, торопиться некуда, - говорит осужденный Максим.

Список необходимых запчастей осужденные передают начальнику участка, их закупают в городе. Остальное - дело времени и рук мастеров.

-К примеру, вот эту машину привезли нам после серьезного ДТП, на ее починку ушло несколько месяцев. Результат- машина как новая, над ее восстановлением трудились 10 заключенных.

К слову, в учреждении АП-162/4 отбывают наказание более 600 заключенных, 42% из них- трудоустроены.