Осужденные разработали определители купюр для незрячих в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Устройство позволяет людям с проблемами зрения на месте проверить, правильную ли купюру им выдали в качестве сдачи, и рассортировать наличность перед походом в магазин, передает МИА «Казинформ».

Об этом сообщила администрация учреждения АП-162/3 Департамента уголовно-исполнительной системы по Павлодарской области.

«Нас часто обманывают в магазинах, мы же слепые. Определить номинал купюры на ощупь практически нереально. Ну а теперь, благодаря определителям купюр, мы спокойны за своих подопечных, ведь зачастую их доходы небольшие. Я благодарен каждому осужденному вашего учреждения, который помог в изготовлении этих вещиц. Спасибо огромное! Сегодня мы радуемся как дети», - говорит председатель областного филиала Казахского общества слепых, инвалид детства Дюсембы Кабдулов.









Филиал ОО «КОС» Павлодарской области объединяет более 2000 инвалидов, многие их которых пенсионного возраста. Общество слепых создано для защиты прав, законных интересов инвалидов, приобщения их к труду, улучшению материально-бытовых условий. Для достижения уставных задач общество обращается за поддержкой к спонсорам.

На этот раз они обратились к руководству учреждения АП-162/3 ДУИС по Павлодарской области за помощью в разработке определителя купюр.

Осужденные своими руками сделали определители, которые предназначены для распознавания купюр различных номиналов для людей с ограничениями по зрению.

«Как правило, люди с ограничениями по зрению при расчете наличными полагаются на честность тех лиц, с которыми они рассчитываются. Определитель купюр даст возможность на месте проверить, правильную ли купюру ему выдали в качестве сдачи. Также с помощью определителя купюр можно рассортировать по номиналу собственную наличность перед походом в магазин. С виду это небольшая пластина, сделанная в виде лесенки, с помощью ширины купюры можно определить ее номинал», - пояснила старший инспектор ГКП учреждения АП-162/3 ДУИС по Павлодарской области, старший лейтенант юстиции Асель Джанкина.