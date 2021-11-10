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Осужденные приняли участие в онлайн-турнире по шахматам в Алматы

10 Ноября 2021 13:07
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Осужденные приняли участие в онлайн-турнире по шахматам в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Департаментом УИС по г. Алматы проведен онлайн турнир по шахматам среди подведомственных департаменту учреждений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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В турнире приняли участие по 2 осужденных из каждого учреждения, всего 6 игроков. Для проведения игры каждому игроку предоставлено устройство, подключенное к интернету. Онлайн турнир проходил через сайт Lichess.org. Основатель Международной шахматной школы Abchess school Берик Аккозов оказал содействие в проведении онлайн шахматного турнира, который через ZOOM платформу разъяснил всем участникам условия игры и пожелал удачи.

В шахматном турнире первое место занял Егор из учреждения ЛА-155/13, второе - из этого же учреждения Жанарбек. Третье место занял игрок по имени Мадияр из ЛА-155/18.

Победители были награждены медалями и грамотами Международной шахматной школы Abchess school.

В дальнейшем победители городского турнира будут участвовать в республиканском онлайн-турнире, проводимом Комитетом уголовно-исполнительной системы. На сегодняшний день игроки, защищающие честь ДУИС по г. Алматы активно готовятся на республиканский турнир.


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