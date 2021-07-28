Осужденные очищают берег Иртыша в Павлодарской области

ПАВЛОДАР.КАЗИНФОРМ - Осужденные очищают берег Иртыша после отдыхающих, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Волонтеры МОО «Талимгер» совместно с подучетными службы пробации Павлодарского района провели субботник на берегу села Набережное. Данное мероприятие проводилось в рамках гранта Общественного фонда «Бірге» под названием «Обучение волонтерству лиц, стоящих на учете службы пробации Павлодарского района».

Очень много людей отдыхают на берегу Иртыша села Набережное. Отдыхающие забирают с собой все, что привезли, но есть и такая категория людей, которые после себя оставляют горы мусора, что является головной болью местного акимата. Учитывая это, волонтеры предложили провести акцию «Чистый берег».

От службы пробации участие приняли осужденные, которые являются жителями этого села, и они с радостью откликнулись на призыв совершить уборку. Особую благодарность волонтеры выразили инспектору по молодежной политике и спорту Канату Касымову.



