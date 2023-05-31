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Осужденные обменивали ватные штаны на сигареты и еду – жители Теректы вспоминают о заключенных Степлага

Автор:  
Агата Мухамеджанова
31 Мая 2023, 21:25
Осужденные обменивали ватные штаны на сигареты и еду – жители Теректы вспоминают о заключенных Степлага Фото автора

УЛЫТАУ. КАЗИНФОРМ – В Улытауской области есть станция «Теректы». История небольшой станции, проживают около 70 человек, богата судьбоносными событиями. Сначала военнопленные, затем пленные политических репрессий были заключены в 5-е подразделение системы лагерей ГУЛАГа, расположенном здесь. Суровые законы не повлияли на гостеприимство казахов. Местные жители пытались облегчить жизнь заключенных, полную страданий. Наш корреспондент записала рассказы местных жителей о суровых буднях заключенных Степлага, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В населенном пункте Теректы, в 30 километрах от Жезказгана, до сих пор сохранилось место печально известного лагеря. Тут можно встретить руины и колючие проволоки.

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Местный житель, Ахмедия аксакал преподавал физико-математические дисциплины тем, кто в то время находился под стражей. Тогда еще молодой учитель хоть и не особо хорошо мог говорить по русский, все же находил способ донести своим «ученикам» учебную программу.

«Помню, держу в руках мел и линейку. Пишу на доске. Боялся оглядываться назад, потому что в течении всех 45 минут за нами наблюдали полицейские. И как только заканчивался урок, они меня забирали из класса. И так же под присмотром приводили на урок. Я не разговаривал на русском. У меня ведь только цифры. Они знали цифры от 1 до 100. И как их умножать и вычитать. Вот и все», - Ахмедия Наурызбаев.

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Степлаг был построен для развития производства в Жезказгане. Онг является крупнейшим в системе лагерей Гулага. Каждый кирпич тут напоминает о тех временах, потому что все здания были построены руками тысячи осужденных.

«В процветании, строительстве, основании города Жезказган особую роль играют узники этой системы Степлага. Тысячи заключенных из лагерей трудились на строительстве сооружений, на месторождениях, шахтах Жезказгана. В преддверии 70-летия Жезказгана у нас в планах есть выпуск отдельной книги о вчерашней истории этого Теректинского лагеря и судьбе его пострадавших», - говорит исследователь истории Степлага Ашмухан Жампеисов.

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Обеспечение пленных на производственном участке продовольствием и обмундированием было возложено на осужденных этого лагеря в Теректы. Всего к работам были привлечены 3500 человек. В том числе военнопленные, ссыльные и политзаключенные. Но все же отбывающие наказание находили способ общаться с местными жителями в промежутке между железной дисциплиной и тяжелой работой лагеря. Да и сельчане всегда с добротой относились к ним и жалели.

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«Папа работал на железной дороге. Один заключенный приходил к отцу, делал гардеробный шкаф, общался. А у нас даже страха не было, мы не боялись его. Там в гарнизоне были женщины портнихи, они шили ватные штаны. Эти брюки из хлопка обменивали на сигареты и еду. А тот заключенный приходил к нам домой и чай пил с родителями.

Сегодня свидетельством тех горьких лет является огромное захоронение возле Теректы. Вечная обитель заключенных. В 1955 году осужденных Степлага амнистировали. Спустя 1 год полевой лагерь был окончательно закрыт.

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