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    12:21, 16 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Осужденные нанесли себе травмы в одной из колоний ВКО

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    По данным ДУИС, речь идет о двух пострадавших, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на YK-news.kz.

    В «WhatsApp» распространяется информация, что заключённые учреждения УИС, расположенного в Шемонаихинском районе, массово нанесли себе телесные повреждения. В ДУИС ВКО сообщили, что эта информация недостоверна.

    «14 сентября в учреждении 18 двое осужденных нанесли себе телесные повреждения. В ходе разбирательства осужденные пояснили, что совершили это в связи с тем, что они недовольны режимом содержания, требуя предоставить им свободное передвижение, просмотр телепередач и не запирать двери камеры», - сообщили в департаменте.

    Осужденным оказана первая медицинская помощь без госпитализации.

    ДУИС назначено служебное расследование. В учреждение также прибыли представители прокуратуры и провели прием по личным вопросам.


    Теги:
    Восточно-Казахстанская область ДУИС Происшествия, ЧС
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