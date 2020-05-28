Осужденные коррупционеры отказываются от штрафов и соглашаются на лишение свободы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Некоторые осужденные коррупционеры отказываются от уплаты кратных штрафов. Об этом сообщил в ходе онлайн-брифинга следователь по особо важным делам 1-го департамента Агентства РК по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По результатам досудебных расследований по коррупционным уголовным делам, с 2016 года по настоящее время за коррупционные преступления к различным размерам штрафа осуждено более 2000 лиц на общую сумму более 17 млрд. тенге, из них уплачено в бюджет порядка 10 млрд. тенге. Хотелось бы пояснить, что разница в сумме между установленной, то есть, 17 млрд тенге, и уплаченной в бюджет – 10 млрд тенге, здесь бывают моменты, когда лица отказываются от кратных штрафов и принимают решение о переходе на лишение свободы. В связи с чем, сумма уплаченная в бюджет, составляет 10 миллиардов», – сказал Д. Бигайдаров.

По его словам, в настоящее время судами также проводится работа по неуплаченным штрафам.

В ходе брифинга следователь сообщил, что Антикоррупционной службой за последние 5 лет государству возмещено порядка 100 млрд тенге из установленных 145,3 млрд тенге. Возмещаемость ущерба растет из года в год. Если в 2015 году государству возмещено всего 5 млрд тенге, то только за 5 месяцев текущего года данная сумма возросла, практически, в 6 раз – то есть до 28,2 млрд тенге.