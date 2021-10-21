Осуждённые колонии Павлодара испекли хлеб и сшили 200 эко-сумок для бесплатной раздачи горожанам

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Осуждённые колонии средней безопасности АП-162/3 сшили 200 сумок, а работники АП-162/4 выставили на прилавки 200 булок бесплатного свежего хлеба, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Шесть осуждённых за неделю сшили 200 сумок для шопинга в швейном цехе промышленной зоны учреждения, эскизы сумок предоставили сотрудники колонии. Материал был закуплен представителями РГП «Енбек-Павлодар», изделия сшиты из экологически чистого хлопчатобумажного материала», – рассказал начальник павлодарской колонии АП-162/3 Куаныш Койчубаев.

По информации департамента уголовно-исполнительной системы по Павлодарской области, эко-сумки после этого раздали на сельскохозяйственной ярмарке в Павлодаре вместе с бесплатным хлебом.

«Данная акция была организована совместно с отделом внутренней политики города Павлодара и волонтёрами. Мероприятие приурочено ко Всемирному дню хлеба, волонтёрами было роздано 600 булок хлеба», - рассказала представитель ДУИС Динара Махмудова.

Жители Павлодара булки свежего хлеба приняли с радостью. Сумки стали практичным дополнением к подарку. А накануне сотрудники колонии АП-162/4 выставили на прилавки магазинов города 200 булок бесплатного свежего хлеба.