Осужденную освободили из колонии за прочтение 10 книг в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Осужденная учреждения АК-159/9 ДУИС по Карагандинской области сократила себе срок на 3 года, прочитав 10 литературных произведений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В январе текущего года, в пенитенциарных учреждениях ДУИС по Карагандинской области был запущен пилотный проект «Чтение без границ». В его разработке приняли участие департамент уголовно-исполнительной системы по Карагандинской области, областная и специализированная прокуратура при участии кафедры русского языка и литературы Карагандинского университета им Е.А.Букетова, общественно-наблюдательной комиссии и Казахстанского международного бюро по правам человека.

В проекте приняли участие многие осужденные. Узнав о проекте «Чтение без границ», Лидия одна из первых начала активно принимать участие в нем. Прочитав несколько книг художественной литературы и успешно рассказав суть их содержания, женщина получила поощрение. Прочитав еще несколько, осужденной дали второе поощрение. Прочитав в общем количестве 10 книг и имея два поощрения, Лидия получила условно-досрочное освобождение. Женщина была осуждена за уклонение от уплаты налогов сроком на пять лет, два из которых она отбывала в женской колонии Карагандинской области.

«В нашем учреждении реализуется пилотный проект «Чтение без границ», в котором участвуют более 50 осужденных. Одна из первых участниц проекта получила поощрения и сегодня освобождается условно-досрочно», - сообщила заместитель начальника учреждения АК-159/9 подполковник юстиции Назира Кадирова.