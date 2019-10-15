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Осужденного за госизмену Константина Сыроежкина лишили гражданства Казахстана

15 Октября 2019 12:43
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Осужденного за госизмену Константина Сыроежкина лишили гражданства Казахстана

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Осужденный за государственную измену Константин Сыроежкин был лишен казахстанского гражданства, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Алматинского городского суда.

«Приговором Специализированного межрайонного суда по уголовным делам города Алматы Константин Сыроежкин признан виновным в государственной измене и осужден к 10 годам лишения свободы. Суд также лишил его гражданства Республики Казахстан. Отбывать наказание осужденный будет в учреждениях уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности», - сообщили в пресс-службе.

После отбытия основного вида наказания на основании статьи 51 Уголовного кодекса Константин Сыроежкин будет принудительно выдворен за пределы Республики Казахстан с установлением запрета на въезд этого лица на территорию Республики Казахстан сроком на 5 лет.

Приговор Константину Сыроежкину был вынесен 7 октября. Как сообщали в КНБ, гражданин Республики Казахстан Константин Львович Сыроежкин, 1956 года рождения, признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 175 УК РК «Государственная измена» и осужден к 10 годам лишения свободы.

Константин Сыроежкин - кандидат исторических и доктор политических наук. Работал главным научным сотрудником КИСИ при Президенте РК.

Приговор не вступил в законную силу.

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Ключевые слова: Алматы, Суды,
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Автор:

Данияр Дауталиев

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