Осужденного за госизмену Константина Сыроежкина лишили гражданства Казахстана
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Осужденный за государственную измену Константин Сыроежкин был лишен казахстанского гражданства, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Алматинского городского суда.
«Приговором Специализированного межрайонного суда по уголовным делам города Алматы Константин Сыроежкин признан виновным в государственной измене и осужден к 10 годам лишения свободы. Суд также лишил его гражданства Республики Казахстан. Отбывать наказание осужденный будет в учреждениях уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности», - сообщили в пресс-службе.
После отбытия основного вида наказания на основании статьи 51 Уголовного кодекса Константин Сыроежкин будет принудительно выдворен за пределы Республики Казахстан с установлением запрета на въезд этого лица на территорию Республики Казахстан сроком на 5 лет.
Приговор Константину Сыроежкину был вынесен 7 октября. Как сообщали в КНБ, гражданин Республики Казахстан Константин Львович Сыроежкин, 1956 года рождения, признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 175 УК РК «Государственная измена» и осужден к 10 годам лишения свободы.
Константин Сыроежкин - кандидат исторических и доктор политических наук. Работал главным научным сотрудником КИСИ при Президенте РК.
Приговор не вступил в законную силу.
- Вторая авария на теплотрассе в Алматы: пострадало свыше 10 автомобилей
- Свыше 600 неработающих светильников выявили на улицах Алматы
- Спасатели дважды отправлялись в горы Заилийского Алатау на помощь пострадавшим
- Рейд на попрошаек объявили в полиции Алматы
- Очередное ЧП в Алматы: трубопровод прорвало по проспекту Райымбека
- Дома в Алматы сегодня подключат к отоплению
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана