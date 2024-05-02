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    01:17, 02 Май 2024 | GMT +6

    Осужденный за взятку экс-аким Сатпаева пытался обжаловать приговор

    суд
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    Экс-аким  города Сатпаева  области Улытау Шапагат Аубакир, которого осудили за взятку в размере 10 млн тенге, попытался обжаловать приговор. Об этом передает  агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу суда.

    Судебной коллегией по уголовным делам области Улытау рассмотрено уголовное дело в отношении экс-акима города Сатапаева Аубакира Ш. и индивидуального предпринимателя Мейирбека Д. 

    В феврале 2024 года Шапагат Аубакир, будучи акимом города, получил взятку в сумме 10 млн. тенге от индивидуального предпринимателя Мейирбека Д., осуществляющего работы по содержанию дорог города Сатпаева, за оказание содействия в увеличении суммы договора государственных закупок и его пролонгации.

    Приговором Сатпаевского городского суда от 18 марта 2024 года бывший аким признан виновным по ст.366 ч.2 УК и ему назначено наказание в виде трех лет 6 месяцев лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе.

    Мейирбек Д. признан виновным по ст.367 ч.2 УК РК и ему назначено наказание в виде штрафа в размере от 20-кратной суммы взятки, то есть 200 млн тенге, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе.

    Постановлением апелляционной судебной коллегии областного суда приговор оставлен без изменения, апелляционные жалобы осужденного Аубакира Ш., его защитника-адвоката и апелляционное ходатайство прокурора без удовлетворения.

    Напомним, 14 февраля Антикоррупционное агентство распространило информацию о получении взятки на сумму 10 млн тенге акимом города Сатпаева Шапагатом Аубакиром.

    Получивший взятку бывший аким Сатпаева Шапагат Аубакир был осужден на 3,5 года.

    Теги:
    Коррупция Дороги Закон и право Регионы Казахстана Регионы Улытауская область Суды Взятка Акимат
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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