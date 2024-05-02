Осужденный за взятку экс-аким Сатпаева пытался обжаловать приговор

Экс-аким города Сатпаева области Улытау Шапагат Аубакир, которого осудили за взятку в размере 10 млн тенге, попытался обжаловать приговор. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу суда.

Судебной коллегией по уголовным делам области Улытау рассмотрено уголовное дело в отношении экс-акима города Сатапаева Аубакира Ш. и индивидуального предпринимателя Мейирбека Д.

В феврале 2024 года Шапагат Аубакир, будучи акимом города, получил взятку в сумме 10 млн. тенге от индивидуального предпринимателя Мейирбека Д., осуществляющего работы по содержанию дорог города Сатпаева, за оказание содействия в увеличении суммы договора государственных закупок и его пролонгации.

Приговором Сатпаевского городского суда от 18 марта 2024 года бывший аким признан виновным по ст.366 ч.2 УК и ему назначено наказание в виде трех лет 6 месяцев лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе.

Мейирбек Д. признан виновным по ст.367 ч.2 УК РК и ему назначено наказание в виде штрафа в размере от 20-кратной суммы взятки, то есть 200 млн тенге, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе.

Постановлением апелляционной судебной коллегии областного суда приговор оставлен без изменения, апелляционные жалобы осужденного Аубакира Ш., его защитника-адвоката и апелляционное ходатайство прокурора без удовлетворения.

Напомним, 14 февраля Антикоррупционное агентство распространило информацию о получении взятки на сумму 10 млн тенге акимом города Сатпаева Шапагатом Аубакиром.

Получивший взятку бывший аким Сатпаева Шапагат Аубакир был осужден на 3,5 года.