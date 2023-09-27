Осужденный за мошенничество экстрадирован из Украины в Казахстан

Министерство юстиции Украины приняло решение о выдаче Республике Казахстан гражданина М., уклонившегося от исполнения приговора казахстанского суда. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры РК.

По данным ведомства, судом указанный гражданин в 2017 году признан виновным за совершение мошенничества в особо крупном размере и осужден к условному сроку.

В 2019 году гражданин М., нарушив возложенные на него судом ограничения, в целях уклонения от отбывания наказания скрылся и был объявлен в розыск.

В августе т.г. разыскиваемый был задержан на территории Украины правоохранительными органами.

Сегодня сотрудниками Генпрокуратуры и Интерпола Казахстана при содействии посольств Республики Казахстан в Украине, Молдове и Турции гражданин М. экстрадирован в нашу страну.

В настоящее время он водворен в следственный изолятор г. Астана.