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    11:12, 27 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Осужденный за мошенничество экстрадирован из Украины в Казахстан

    Осужденный за мошенничество экстрадирован из Украины в Казахстан
    Фото: pexels.com

    Министерство юстиции Украины приняло решение о выдаче Республике Казахстан гражданина М., уклонившегося от исполнения приговора казахстанского суда. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры РК.

    По данным ведомства, судом указанный гражданин в 2017 году признан виновным за совершение мошенничества в особо крупном размере и осужден к условному сроку.
    В 2019 году гражданин М., нарушив возложенные на него судом ограничения, в целях уклонения от отбывания наказания скрылся и был объявлен в розыск.

    В августе т.г. разыскиваемый был задержан на территории Украины правоохранительными органами.

    Сегодня сотрудниками Генпрокуратуры и Интерпола Казахстана при содействии посольств Республики Казахстан в Украине, Молдове и Турции гражданин М. экстрадирован в нашу страну.

    В настоящее время он водворен в следственный изолятор г. Астана.

    Теги:
    Прокуратура Мошенничество Криминал Украина Генпрокуратура
    Автор
    Айгерім Амантаева
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