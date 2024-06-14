Осужденный сбежал из колонии в СКО

В Северо-Казахстанской области разыскивают осужденного, который не вернулся в колонию-поселение с рабочего объекта, передает корреспондент агентства Kazinform.

В мессенджерах распространялась ориентировка на 39-летнего мужчину, который сбежал из

учреждения № 51. Осудили его в 2022-м году по уголовным статьям за кражу и угон транспортного средства. По приговору суда он должен был провести в местах лишения свободы 4,5 года.