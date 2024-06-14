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    14:18, 14 Июнь 2024 | GMT +6

    Осужденный сбежал из колонии в СКО

    колония, тюрьма, забор, колючая проволока, дуис, куис, заключенные
    Фото: freepik.com

    В Северо-Казахстанской области разыскивают осужденного, который не вернулся в колонию-поселение с рабочего объекта, передает корреспондент агентства Kazinform.

    В мессенджерах распространялась ориентировка на 39-летнего мужчину, который сбежал из
    учреждения № 51. Осудили его в 2022-м году по уголовным статьям за кражу и угон транспортного средства. По приговору суда он должен был провести в местах лишения свободы 4,5 года.

    — Осужденный не вернулся в колонию-поселение с рабочего объекта. В его розыске
    задействованы сотрудники учреждения и департамента уголовно-исполнительной системы. Отбывающие наказания в учреждениях минимальной безопасности работают за пределами колонии, по окончанию рабочего времени возвращаются. Он отклонился от указанного маршрута, за что предусмотрена ответственность Уголовным кодексом РК. К нему будут применены меры в соответствии с законодательством, — прокомментировали в пресс-службе ДУИС по СКО.

    Теги:
    Осужденные СКО ДУИС Розыск
    Олеся Жуковень
    Автор
    Олеся Жуковень
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