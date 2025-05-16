Осужденные вскрыли вены в исправительном учреждении СКО

Информацией об этом поделились родители отбывающих наказание в колонии. По словам матери одного из осужденных, все произошло под утро, 14 мая, во время отбоя.

— Нам сообщили об этом в родительском чате. Под утро, когда все спали, сотрудники учреждения забежали в отряд и начали избивать людей. Вследствие чего, многие ребята начали вскрывать себе вены. Один парень сделал это гвоздем в области живота, долгое время истекал кровью — к ним не подпускали медработников учреждения, также не вызывали скорую. После фельдшеров скорой все-таки удалось вызвать, но их не запускали около трех часов, — поделилась в беседе женщина.

Всего, по словам родителей пострадали порядка 15 человек. Один из осужденных был прооперирован — на данный момент, по словам женщины он находится в реанимации. Помимо этого, мужчина зашил себе рот инородным предметом.

В ДУИС прокомментировали ситуацию, там уточнили в больнице действительно находится один из осужденных, который проглотил инородный предмет. Также количество пострадавших — 15 человек, в ведомстве опровергли.

— В учреждении № 51 СКО у троих осужденных изъяты запрещенные предметы. В связи с несогласием с режимом содержания осужденные нанесли себе телесные повреждения. Всем оказана медицинская помощь. Один из них находится в городской больнице в связи с тем, что проглотил инородный предмет. Сделана операция. Со слов медицинских работников состояние здоровья удовлетворительное. По данному факту проводится служебная проверка, — пояснили в пресс-службе.

Родители до сих пор не получили объяснений от сотрудников учреждений о случившейся ситуации. По их словам, они не могут связаться со своими близкими.

Ранее в Семее скончался осужденный, отбывающий наказание в колонии: возбуждено уголовное дело.