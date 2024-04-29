Граждане Казахстана, осужденные за продажу наркотиков в России, не участвовали в конфликте на Украине. Об этом заявил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров, передает корреспондент агентства Kazinform.

На пресс-конференции в МИД представители СМИ заявили, что группа родителей пришла в Генеральную прокуратуру РК и написала жалобу. Они рассказали, что их сыновья находятся в российских тюрьмах. Против них возбуждены дела, касающиеся наркотиков. Родители говорят, что их склоняют идти на войну. Они также просят власти передать дела их детей в Казахстан. За два года было арестовано более 100 человек. В МИД заявили, что в курсе этой ситуации.

— Вы сказали про 100 человек — ложная информация, (число граждан Казахстана, осужденных за сбыт наркотиков) их количество не превышает 10. Мы все знаем про эти факты. Эти граждане нашли работу в Telegram-каналах или социальных сетях. Они знали, куда идут и что делают. Консулы Казахстана (в России) установили контакты с их родственниками, и встретились с несколькими казахами. Мы находимся в постоянном в контакте с МИД РФ и местными властями, — заявил Айбек Смадияров.

Официальный представитель МИД отметил, что казахстанцы, отбывающие наказание в российских тюрьмах, не участвовали в войне на Украине.

— Ни один казахстанец, (находящихся - прим.ред.) в российских тюрьмах не пошел на войну. Никаких фактов зафиксировано не было. Мы можем подтвердить это на 100 процентов, — заверил Айбек Смадияров.

Вместе с тем Айбек Смадияров призвал граждан Казахстана быть осторожными.