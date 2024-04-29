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    17:23, 29 Апрель 2024 | GMT +6

    Осужденные в России казахстанцы не принимают участие в войнах — МИД РК

    мид
    Фото: Виктор Федюнин/ МИА «Казинформ»

    Граждане Казахстана, осужденные за продажу наркотиков в России, не участвовали в конфликте на Украине. Об этом заявил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров, передает корреспондент агентства Kazinform.

    На пресс-конференции в МИД представители СМИ заявили, что группа родителей пришла в Генеральную прокуратуру РК и написала жалобу. Они рассказали, что их сыновья находятся в российских тюрьмах. Против них возбуждены дела, касающиеся наркотиков. Родители говорят, что их склоняют идти на войну. Они также просят власти передать дела их детей в Казахстан. За два года было арестовано более 100 человек. В МИД заявили, что в курсе этой ситуации.

    — Вы сказали про 100 человек — ложная информация, (число граждан Казахстана, осужденных за сбыт наркотиков) их количество не превышает 10. Мы все знаем про эти факты. Эти граждане нашли работу в Telegram-каналах или социальных сетях. Они знали, куда идут и что делают. Консулы Казахстана (в России) установили контакты с их родственниками, и встретились с несколькими казахами. Мы находимся в постоянном в контакте с МИД РФ и местными властями, — заявил Айбек Смадияров.

    Официальный представитель МИД отметил, что казахстанцы, отбывающие наказание в российских тюрьмах, не участвовали в войне на Украине.

    — Ни один казахстанец, (находящихся - прим.ред.) в российских тюрьмах не пошел на войну. Никаких фактов зафиксировано не было. Мы можем подтвердить это на 100 процентов, — заверил Айбек Смадияров.

    Вместе с тем Айбек Смадияров призвал граждан Казахстана быть осторожными.

    — Если вам поступает предложение о работе в России в социальных сетях или Telegram-каналах, внимательно проверьте его. Прежде всего подумайте о безопасности, — подчеркнул он.

    Теги:
    Казахстанцы Осужденные Закон и право МИД РК Россия
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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