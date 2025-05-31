Осужденные вымогали деньги у заключенных в области Абай

Преступная группа, состоящая из осужденных, занималась вымогательством денег у других отбывающих наказания лиц.

Средства добывались через физическое насилие, психологическое давление и унизительные «собрания», на которых жертв заставляли «добровольно» отказываться от своих денег.

Ввиду сложности и многоэпизодности дело расследовала прокуратура области.

Были установлены девять участников устойчивой организованной преступной группы. По результатам досудебного расследования дело передано в суд по ч.1, 2 ст.262 (создание и руководство организованной группой, преступной организацией, а равно участие в них) и п.1) ч.4 ст.194 УК (вымогательство).

Суд признал виновными восемь подсудимых, приговорив их от 8 до 13 лет лишения свободы. Досудебное расследование в отношении девятого участника было прекращено в связи с его смертью до вынесения приговора.

Судебный акт вступил в законную силу.