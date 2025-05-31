РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:29, 31 Май 2025 | GMT +5

    Осужденные вымогали деньги у заключенных в области Абай

    5 мая 2025 года Специализированный межрайонный суд по уголовным делам области Абай вынес приговор участникам организованной преступной группы, действовавшей в стенах исправительного учреждения. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры РК.

    118 человек задержали по подозрению в вымогательствах и финансировании криминалитета в Казахстане
    Фото: Polisia.kz

    Преступная группа, состоящая из осужденных, занималась вымогательством денег у других отбывающих наказания лиц.

    Средства добывались через физическое насилие, психологическое давление и унизительные «собрания», на которых жертв заставляли «добровольно» отказываться от своих денег.

    Ввиду сложности и многоэпизодности дело расследовала прокуратура области.

    Были установлены девять участников устойчивой организованной преступной группы. По результатам досудебного расследования дело передано в суд по ч.1, 2 ст.262 (создание и руководство организованной группой, преступной организацией, а равно участие в них) и п.1) ч.4 ст.194 УК (вымогательство).

    Суд признал виновными восемь подсудимых, приговорив их от 8 до 13 лет лишения свободы. Досудебное расследование в отношении девятого участника было прекращено в связи с его смертью до вынесения приговора.

    Судебный акт вступил в законную силу.

    Теги:
    Пенитенциарная система Регионы Тюрьма Борьба с преступностью Область Абай Криминал
    Ринат Дусумов
    Ринат Дусумов
    Автор
    Сейчас читают