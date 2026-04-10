Осужденные получили возможность трудоустройства в Карагандинской области

В Карагандинской области на базе промышленного предприятия реализуется пилотный проект, направленный на трудовую ресоциализацию осужденных. Инициатива, в которую вовлечена компания Qarmet, уже рассматривается как одно из первых системных решений на региональном уровне, ориентированных на возвращение людей, отбывающих наказание, к полноценной жизни через занятость и социальную адаптацию.

Проект реализуется в сотрудничестве с департаментом уголовно-исполнительной системы по Карагандинской области и области Улытау, при участии прокуратуры региона и акимата Карагандинской области. Такой формат межведомственного взаимодействия позволяет выстроить комплексный подход к решению проблемы повторной преступности, делая акцент на занятости как ключевом факторе устойчивой ресоциализации.

Как отметил специализированный прокурор прокуратуры Карагандинской области Султан Бакиров, инициатива напрямую связана с поручениями Главы государства.

Фото: Qarmet

— Глава государства Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании Правительства в 2025 году поручил принять дополнительные меры по ресоциализации осужденных и повышению их трудозанятости. При поддержке прокуратуры Карагандинской области совместно с органами уголовно-исполнительной системы на площадке компании Qarmet созданы дополнительные рабочие места с организацией проживания и питания и оплаты труда. Трудоустроенные осужденные отмечают значимость таких условий для их адаптации, — сообщил Султан Бакиров.

К участию в проекте привлечены лица, отбывающие наказание за преступления небольшой и средней тяжести. На начальном этапе они задействованы в работах по поддержанию санитарного состояния территории промышленного комбината, а также выполняют различные подсобные задачи. По оценкам специалистов, именно включенность в трудовой процесс становится решающим фактором, способствующим формированию у осужденных навыков дисциплины, ответственности и взаимодействия в коллективе.

Практика показывает, что наличие стабильного дохода и четко выстроенного рабочего графика позволяет участникам проекта постепенно адаптироваться к условиям вне исправительных учреждений. Это снижает риски социальной изоляции и формирует основу для возвращения к законопослушной жизни после освобождения.

Сами участники инициативы также подчеркивают ее значимость, отмечая, что подобные условия дают им возможность переосмыслить жизненные приоритеты и выстроить планы на будущее.

— Раньше все было серым и однообразным, не было понимания как жить дальше. Сегодня, благодаря компании Qarmet, появляется уверенность в будущем. Слов не хватает, чтобы до вас донести важность. Лично для меня это реальный шанс вернуться к нормальной жизни и зарабатывать честным трудом, — отметил участник инициативы Асылжан Ерзатов.

В настоящее время проект рассматривается как пилотная модель, которую в дальнейшем планируется масштабировать. По оценкам участников и экспертов, внедрение подобных практик способно существенно снизить уровень повторной преступности, обеспечив осужденным реальные инструменты для социальной интеграции.

Таким образом, ставка на трудоустройство и создание базовых условий — проживания, питания и стабильной оплаты труда — становится не только элементом социальной поддержки, но и эффективным механизмом профилактики правонарушений, позволяющим людям начать жизнь заново.