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Осужденная с онкологией помогает сиротам в Карагандинской области

9 Декабря 2021 12:20
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Осужденная с онкологией помогает сиротам в Карагандинской области

КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Осужденная учреждения АК-159/20 ДУИС по Карагандинской области помогает сиротам, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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«Я осуждена на 3,6 года за нанесение тяжких телесных повреждений. Во время отбывания наказания в колонии-поселении у меня обнаружили рак молочной железы третьей степени», – рассказала Светлана.

По словам врачей, опухоль является неоперабельной, женщина получает химиотерапию, но шансы на успех очень малы. К слову, у осужденной к концу года заканчивается срок, но чтобы не терять время за колючей проволокой она принялась вязать вещи для сирот. «У меня была мечта – после освобождения усыновить из детского дома мальчика. У меня две дочери, сына нет», – поделилась она.

Стоит отметить, что в учреждении с осужденной работают психологи.




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#Карагандинская область   #Пенитенциарная система   #Видео   #МВД РК  
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