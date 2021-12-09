Осужденная с онкологией помогает сиротам в Карагандинской области

КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Осужденная учреждения АК-159/20 ДУИС по Карагандинской области помогает сиротам, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

«Я осуждена на 3,6 года за нанесение тяжких телесных повреждений. Во время отбывания наказания в колонии-поселении у меня обнаружили рак молочной железы третьей степени», – рассказала Светлана.

По словам врачей, опухоль является неоперабельной, женщина получает химиотерапию, но шансы на успех очень малы. К слову, у осужденной к концу года заканчивается срок, но чтобы не терять время за колючей проволокой она принялась вязать вещи для сирот. «У меня была мечта – после освобождения усыновить из детского дома мальчика. У меня две дочери, сына нет», – поделилась она.

Стоит отметить, что в учреждении с осужденной работают психологи.







