Осужденная по делу о гибели Дениса Тена освобождена

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Осужденная по делу о гибели казахстанского фигуриста Дениса Тена Жанар Толыбаева освобождена. Об этом сообщили в Комитете уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Согласно вашему запросу, сообщаем, что с декабря 2021 года она не содержится в учреждении УИС», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Отметим, что Жанар Толыбаева осуждена в 2019 году к 4 годам лишения свободы за недонесение о преступлении. Находясь в колонии, родила ребенка.

Ранее сообщалось, что в Алматы вынесли приговор троим фигурантам дела об убийстве известного фигуриста Дениса Тена. В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматы вынесли приговор подсудимым Арману Кудайбергенову, Нуралы Киясову и Жанар Толыбаевой.