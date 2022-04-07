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    14:44, 07 Апрель 2022 | GMT +6

    Осужденная по делу о гибели Дениса Тена освобождена

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Осужденная по делу о гибели казахстанского фигуриста Дениса Тена Жанар Толыбаева освобождена. Об этом сообщили в Комитете уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Согласно вашему запросу, сообщаем, что с декабря 2021 года она не содержится в учреждении УИС», - сообщили в пресс-службе ведомства.

    Отметим, что Жанар Толыбаева осуждена в 2019 году к 4 годам лишения свободы за недонесение о преступлении. Находясь в колонии, родила ребенка.

    Ранее сообщалось, что в Алматы вынесли приговор троим фигурантам дела об убийстве известного фигуриста Дениса Тена. В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматы вынесли приговор подсудимым Арману Кудайбергенову, Нуралы Киясову и Жанар Толыбаевой.

    Теги:
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