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    11:14, 22 Август 2024 | GMT +6

    Осуждены похитители грузов Аксуского завода ферросплавов

    Осуждены похитители грузов Аксуского завода ферросплавов
    Фото: департамент полиции на транспорте.

    Транспортными полицейскими пресечена деятельность преступной группы совершавшей кражу ферросплава на сумму свыше 370 млн тенге, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу департамента полиции на транспорте.

    Благодаря проведенным всесторонним расследованием Департамента полиции на транспорте при координации Главной транспортной прокуратуры пресечена преступная деятельность группы, неоднократно совершавшей кражу ферросплава с грузовых поездов на участке между станциями Семей и Аягоз. Об этом рассказал начальник ДП на транспорте Бакытжан Малыбаев.

    По его словам данный груз принадлежал Аксускому заводу ферросплавов, который входит в состав АО «ТНК «Казхром». Груз направлялся транзитом через Китай в Японию и Индию.

    - Сумма ущерба причинённого компании составила свыше 370 млн тенге, - отметил полковник полиции. - Решением Жарминского районного суда области Абай подсудимые признаны виновными и приговорены от 5 до 6 лет лишения свободы.

    Приговор не вступил в законную силу.

    Теги:
    Хищение Транспорт Абайская область Поезда Павлодарская область
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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