Осуждены похитители грузов Аксуского завода ферросплавов

Транспортными полицейскими пресечена деятельность преступной группы совершавшей кражу ферросплава на сумму свыше 370 млн тенге, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу департамента полиции на транспорте.

Благодаря проведенным всесторонним расследованием Департамента полиции на транспорте при координации Главной транспортной прокуратуры пресечена преступная деятельность группы, неоднократно совершавшей кражу ферросплава с грузовых поездов на участке между станциями Семей и Аягоз. Об этом рассказал начальник ДП на транспорте Бакытжан Малыбаев.

По его словам данный груз принадлежал Аксускому заводу ферросплавов, который входит в состав АО «ТНК «Казхром». Груз направлялся транзитом через Китай в Японию и Индию.

- Сумма ущерба причинённого компании составила свыше 370 млн тенге, - отметил полковник полиции. - Решением Жарминского районного суда области Абай подсудимые признаны виновными и приговорены от 5 до 6 лет лишения свободы.

Приговор не вступил в законную силу.