Осуждены директор финдепартамента и главный специалист АО «НК Продкорпорация»

Приговором Межрайонного суда по уголовным делам города Астаны осуждены директор финансового департамента АО «НК Продкорпорация» Жумадилов Н.Г. и главный специалист Абенов Г.Ж. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Антикоррупционную службу.

Они подозревались в получении взятки от предпринимателя за оказанные ими ранее услуги по сбору документов, а также за содействие в подписании договора о предоставлении товарного кредита в виде зерна.

Решением суда в отношении осужденных назначено наказание в виде штрафа в общей сумме 48 млн тенге, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и субъектах квазигосударственного сектора.

Прокуратурой города внесено апелляционное ходатайство на приговор по изменению меры наказания на лишение свободы. В соответствии со ст.41 УК РК, при неуплате штрафа в установленные сроки мера наказания заменяется на лишение свободы. Приговор в законную силу не вступил.