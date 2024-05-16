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    10:16, 16 Май 2024 | GMT +6

    Осуждены директор финдепартамента и главный специалист АО «НК Продкорпорация»

    взятка, коррупция
    Фото: кадр из видео

    Приговором Межрайонного суда по уголовным делам города Астаны осуждены директор финансового департамента АО «НК Продкорпорация» Жумадилов Н.Г. и главный специалист Абенов Г.Ж. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Антикоррупционную службу. 

    Они подозревались в получении взятки от предпринимателя за оказанные ими ранее услуги по сбору документов, а также за содействие в подписании договора о предоставлении товарного кредита в виде зерна.

    Решением суда в отношении осужденных назначено наказание в виде штрафа в общей сумме 48 млн тенге, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и субъектах квазигосударственного сектора.

    Прокуратурой города внесено апелляционное ходатайство на приговор по изменению меры наказания на лишение свободы. В соответствии со ст.41 УК РК, при неуплате штрафа в установленные сроки мера наказания заменяется на лишение свободы. Приговор в законную силу не вступил.

    Теги:
    Коррупция Закон и право Регионы Казахстана Регионы Суды Взятка Астана Видео Антикор
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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