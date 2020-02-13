Осуждена за коррупцию директор дома культуры в Акмолинской области
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области за коррупцию осуждена директор районного дома культуры, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Антикоррупционной службой Акмолинской области ранее окончено досудебное расследование в отношении директора ГККП «Есильский районный дом культуры» Абдигапаровой А. по факту хищения бюджетных средств», - сообщил на брифинге старший следователь первого департамента Агентства по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров.
Она подозревалась в хищении бюджетных средств на общую сумму более 888 тысяч тенге.
«Хищение было совершено п утем незаконного перечисления заработной платы фактически не работавшим сотрудникам ГККП. 12 февраля приговором Есильского районного суда Абдигапарова признана виновной, ей назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении УИС минимальной безопасности», - добавил спикер.
Кроме того, женщина также лишена права занимать должности на государственной службе.
Фото: Pixabay
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