Осуждена группа мошенников, обманувшая казахстанцев на 345 млн тенге

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Членов преступной группы, обманувших своих знакомых и родственников на 340 млн тенге, осудили в Шымкенте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.



От противоправных действий мошенников пострадали 235 жителей мегаполиса и Туркестанской области.

Со слов заявителей, они оформили товарные и денежные кредиты по просьбе своих знакомых, друзей или дальних родственников. Злоумышленники убедили жертв, что от них требуется только подписание договора при получении займа, а дальнейшее погашение долга будет их заботой. За оказанную «помощь» потерпевшим полагалось вознаграждение – 10-12% от одобренной суммы.

Об обмане каждый из доверчивых граждан догадался только, когда начались звонки от банков с упоминаниями о непогашенных ежемесячных платежах. Факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 190 УК РК «Мошенничество».

Полицейские провели масштабную работу по поимке аферистов.

В результате принятых мер, оперативники задержали группу из 11 человек, двое из которых работали менеджерами в банках. Преступная деятельность объединила представителей прекрасного и сильного полов от 23 до 43 лет. У каждого из них была своя обязанность: кто-то помогал в оформлении кредитов, другие занимались обналичиванием средств, а третьи перепродавали взятую в рассрочку дорогую технику.

Общая сумма нанесенного ими ущерба составила почти 340 млн тенге.

Собранные в ходе расследования материалы уголовного дела с обвинительным актом следователи направили в суд.

За совершенные преступления виновные осуждены от 3 до 5 лет.

