Осужден судмедэксперт за ложное заключение о смерти в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области судебно-медицинский эксперт осужден судом за заведомо ложное заключение по факту смерти 54-летней женщины, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Уголовное правонарушение, совершенное судебно-медицинским экспертом, было установлено в ходе досудебного расследования по факту смерти 54-летней жительницы Жаркента. Согласно фабуле дела, женщина, получившая в одной из городских аптек медицинские услуги в виде внутривенной инъекции, скоропостижно скончалась от так называемого анафилактического шока. По факту полиция возбудила уголовное производство, предусмотренное ст.317 УК РК (Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником). В качестве подозреваемых в материалах расследования выступили двое медицинских работников.

«В ходе тщательного расследования сомнения вызвали результаты судебного эксперта, выдавшего по факту смерти свое заключение. Следствие настояло на эксгумации тела и надлежащего его исследования. И действительно было установлено, что вскрытие тела потерпевшей ранее не производилось, а эксперт представил следствию ложное заключение. По факту возбудили уголовное дело и расследование в отношении эксперта сразу же выделили в отдельное производство по ст.420 УК РК (Заведомо ложные показания, заключения эксперта). Дело уже рассмотрено судом», - сообщил заместитель начальника Следственного управления ДП Алматинской области Болат Идиалов.

В августе решением Панфиловского районного суда подсудимый был признан виновным и приговорен к 4 годам ограничения свободы. На днях апелляционный суд Алматинского областного суда оставил озвученный ранее приговор без изменений.

«Расследование по статье 317 УК РК в отношении врача-терапевта и фармацевта также завершено и в ближайшее время с обвинительным актом будет направлено на рассмотрение суда», - дополнили в областной полиции.