Осужден руководитель финпирамиды Qnet в Павлодаре
Что установлено судом
Ч., зарегистрировавшись в качестве независимого представителя в компании Qnet, в 2019 году, открыл офисы в городах Экибастуз и Павлодар, где активно распространял сведения о заработанных денежных средствах, перспективах и планах увеличения дохода, извлечения прибыли, с целью завлечения новых участников в компанию, нарушая установленную политику процедуры работы компании Qnet.
Таким образом, в период с декабря 2019 года по 12 июля 2022 год вовлек в финансовую пирамиду вкладчиков в том числе, денежные средства признанных потерпевшими лиц на общую сумму 5 983 000 тенге.
Кроме того, по сведениям электронной почты Ч., общая сумма оплаты по eCard (USD) по курсу национального банка в тенге составила – 7 218 823,49 тенге.
Почему и какое наказание назначил суд
За создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой (п. 4 ч. 2 ст.217 УК) законом в качестве основного наказания предусмотрено ограничение либо лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.
Ч. вину и гражданские иски потерпевших не признал, ущерб не возместил.
С учетом этого, а также наличие малолетнего ребенка, отсутствие судимостей, молодой возраст, судом назначено Ч. 3 года лишения свободы в учреждении уголовно исполнительной системы минимальной безопасности без конфискации имущества с лишением права заниматься деятельностью, связанной с привлечением средств граждан и инвестиций сроком на 3 года.
Приговор в законную силу не вступил.
Ранее к 6 годам лишения свободы были приговорены организаторы Qnet в области Абай.