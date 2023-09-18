Осужден руководитель финпирамиды Qnet в Павлодаре

Суд № 2 города Павлодара рассмотрел уголовное дело в отношении Ч. по факту создания и руководства финансовой (инвестиционной) пирамидой, в деятельность которой вовлечены граждане с привлечением денежных средств в крупном размере, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу суда.

Что установлено судом

Ч., зарегистрировавшись в качестве независимого представителя в компании Qnet, в 2019 году, открыл офисы в городах Экибастуз и Павлодар, где активно распространял сведения о заработанных денежных средствах, перспективах и планах увеличения дохода, извлечения прибыли, с целью завлечения новых участников в компанию, нарушая установленную политику процедуры работы компании Qnet.

Таким образом, в период с декабря 2019 года по 12 июля 2022 год вовлек в финансовую пирамиду вкладчиков в том числе, денежные средства признанных потерпевшими лиц на общую сумму 5 983 000 тенге.

Кроме того, по сведениям электронной почты Ч., общая сумма оплаты по eCard (USD) по курсу национального банка в тенге составила – 7 218 823,49 тенге.

Почему и какое наказание назначил суд

За создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой (п. 4 ч. 2 ст.217 УК) законом в качестве основного наказания предусмотрено ограничение либо лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

Ч. вину и гражданские иски потерпевших не признал, ущерб не возместил.

С учетом этого, а также наличие малолетнего ребенка, отсутствие судимостей, молодой возраст, судом назначено Ч. 3 года лишения свободы в учреждении уголовно исполнительной системы минимальной безопасности без конфискации имущества с лишением права заниматься деятельностью, связанной с привлечением средств граждан и инвестиций сроком на 3 года.

Приговор в законную силу не вступил.

Ранее к 6 годам лишения свободы были приговорены организаторы Qnet в области Абай.