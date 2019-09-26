Осужден руководитель Департамента охраны общественного здоровья ВКО
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционной службой Восточно-Казахстанской области окончено досудебное расследование в отношении руководителя Департамента охраны общественного здоровья Восточно-Казахстанской области Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения РК Сулейменова Г.К. по подозрению в получении взятки и мошенничестве.
Он подозревался в получении взятки в сумме 700 тыс. тенге от подчиненных работников за общее покровительство и создание благоприятных условий в работе, а также в мошенничестве при подписании актов выполненных работ.
25 сентября т.г. приговором суда №2 .Усть-Каменогорска Сулейменову Г.К. за получение взятки и мошенничество назначено наказание в виде штрафа в сумме 24,5 млн. тенге, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.
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