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Осужден руководитель Департамента охраны общественного здоровья ВКО

26 Сентября 2019 11:23
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Осужден руководитель Департамента охраны общественного здоровья ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционной службой Восточно-Казахстанской области окончено досудебное расследование в отношении руководителя Департамента охраны общественного здоровья Восточно-Казахстанской области Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения РК Сулейменова Г.К. по подозрению в получении взятки и мошенничестве.

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Он подозревался в получении взятки в сумме 700 тыс. тенге от подчиненных работников за общее покровительство и создание благоприятных условий в работе, а также в мошенничестве при подписании актов выполненных работ.

25 сентября т.г. приговором суда №2 .Усть-Каменогорска Сулейменову Г.К. за получение взятки и мошенничество назначено наказание в виде штрафа в сумме 24,5 млн. тенге, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

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Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, Суды,
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