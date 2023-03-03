Осужден председатель Таразского городского суда

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Приговором суда №2 города Тараза председатель Таразского городского суда Жамбылской области Мадемаров А. признан виновным в совершении коррупционного преступления и осужден к 3 годам лишения свободы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Антикоррупционную службу.

Также Мадемаров А. пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе.

Осужденный путем обмана получил денежные средства в размере 1 миллиона тенге от гражданина за оказание содействия в положительном решении по гражданскому делу о признании действительной сделки купли-продажи и права собственности.