Осужден лжесотрудник КНБ, выманивший 53 млн тенге у алматинцев

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В районном суде №2 Жетысуского района города Алматы посредством видео-конференц-связи рассмотрено уголовное дело в отношении мужчины, преданного суда с обвинением в мошенничестве в особо крупном размере и причинении имущественного ущерба, передает МИА«Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Алматинского городского суда.

Приговором суда С. осужден к 6 годам лишения свободы, с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Исковые требования потерпевших удовлетворены.

Судом установлено, что в период 2012-2016 гг. С. убедил своего знакомого Т., что может помочь с покупкой подвального помещения в 100 квадратных метров, в городе Нур-Султан по низкой цене, за что получил от него общую сумму в размере 38 635 870 тенге.

«Не останавливаясь на достигнутом, в период 2017-2019 гг. подсудимый, представившись сотрудником Комитета национальной безопасности, распространял ложную информацию о том, что знает директора обанкротившейся компании а также, может помочь приобрести автомашины, через аукцион и по низкой цене. В результате, подсудимый обманным путем получил у потерпевших К.- 2 944 000 тенге, Б.- 5 866 000 тенге, Ж.- 995 000 тенге, Р.- 1 709 000 тенге, А. - 3 000 000 тенге», - сообщили в районном суде №2 Жетысуского района города Алматы.

Приговор не вступил в законную силу.