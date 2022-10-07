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    13:30, 07 Октябрь 2022 | GMT +6

    Осужден экс-первый заместитель секретаря Совета безопасности Марат Шайхутдинов

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Комитетом национальной безопасности завершено расследование уголовных дел по фактам разглашения государственных секретов, шпионажа и государственной измены. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    «21 сентября 2022 года Специализированным межрайонным судом по уголовным делам города Астаны М.Шайхутдинов (экс-первый заместитель секретаря Совета безопасности) признан виновным по ст.185 ч.3 УК РК и приговорен к 7 годам заключения с лишением права занимать должности на государственной службе. Вина других фигурантов уголовного дела Л.Скаковского (по ст. 175 ч.1 УК - государственная измена) и О.Ждан (по ст. 176 УК - шпионаж) полностью доказана. Они приговорены к 11 годам 3 месяцам и 11 годам лишения свободы соответственно. С учетом реализации других этапов комплекса специальных мероприятий, данные о принадлежности иностранных спецслужб и иные сведения, в том числе по фигурантам уголовных дел разглашению не подлежат», - сообщили в КНБ.

    В конце марта т.г. Марат Шайхутдинов был освобожден от должности первого заместителя секретаря Совета безопасности Республики Казахстан.


    Теги:
    КНБ Борьба с преступностью Правоохранительные органы
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