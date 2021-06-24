Осуждён экс-начальник отдела костанайского управления полиции

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В Костанае вынесен приговор экс-начальнику отдела по противодействию наркопреступности управления полиции Костаная, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщила пресс-служба Костанайского областного суда, Адильхан Дауренбеков получил от своего подчиненного кошелек ранее ему знакомой Ф., оказывавшей активное содействие по разоблачению лиц, занимавшихся сбытом наркотиков на территории города Костаная.

«Далее Д. направился к потерпевшей для передачи кошелька, но, увидев в нем наличные деньги в различной валюте, а именно: 1000 долларов США, 12000 российских рублей, 30000 тенге, тайно их похитил и распорядился по своему усмотрению, - сообщили в облсуде. — Факт совершения Д. кражи доказан совокупностью доказательств, в том числе, записью с камер видеонаблюдения, установленных в подъезде дома потерпевшей».

В ходе судебных прений прокурор просил назначить подсудимому Дауренбекову наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы. Также при назначении наказания суд учел в качестве обстоятельств, смягчающих ответственность, наличие у подсудимого трех малолетних детей. В качестве отягчающего уголовную ответственность и наказание обстоятельства признано нарушение Дауренбековым принятой присяги.

«При назначении наказания судом учтено совершение преступления средней тяжести, личность подсудимого, его поведение до и после совершения преступления, наличие смягчающего и отягчающего уголовную ответственность и наказание обстоятельств, не возмещение потерпевшей материального ущерба, а также позиция последней, согласившейся с наказанием, о котором просил прокурор. В этой связи суд пришел к выводу, что исправление Дауренбекова возможно только в условиях изоляции от общества, и назначил наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием его в учреждении минимальной безопасности, с лишением осужденного специального звания «майор полиции», - озвучили в суде.

Подсудимый был взят под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил.