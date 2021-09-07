Осуществляющую мониторинг цен на продукты питания платформу создали в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Министерстве торговли и интеграции сообщили о созданной Аналитической платформе по торговле, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Уже создана Аналитическая платформа по торговле, которая готова к запуску в пилотном режиме. Платформа позволит в онлайн-режиме осуществлять мониторинг цен на продукты питания и формировать прогнозные цены. С помощью интеграции с действующими базами заинтересованных госорганов, платформа позволит выстраивать математические модели, позволяющие увидеть причины роста цен и пути их стабилизации. Вместе с тем, проводить комплексный анализ состояния торговой отрасли, выявлять тенденции ценообразования на товары по всей цепочке до конечного потребителя», - сказал вице-министр торговли и интеграции Ержан Казанбаев.

Вице-министр ведомства уточнил, что работа будет проводиться в рамках Цифрового офиса Правительства. К этой платформе также будут подключены ситуационные центры акиматов, что позволит в оперативном режиме мониторить ситуацию по ценам в каждом регионе.

Напомним, в Казахстане разработали проект Комплекса мер антиинфляционного реагирования на 2021 – 2024 годы. Ранее в Минторговли сообщили, что в Комплекс мер антиинфляционного реагирования включены оперативные и системные меры по сдерживанию роста цен на социально значимые товары.