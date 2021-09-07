РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:29, 07 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Осуществляющую мониторинг цен на продукты питания платформу создали в Казахстане

    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Министерстве торговли и интеграции сообщили о созданной Аналитической платформе по торговле, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Уже создана Аналитическая платформа по торговле, которая готова к запуску в пилотном режиме. Платформа позволит в онлайн-режиме осуществлять мониторинг цен на продукты питания и формировать прогнозные цены. С помощью интеграции с действующими базами заинтересованных госорганов, платформа позволит выстраивать математические модели, позволяющие увидеть причины роста цен и пути их стабилизации. Вместе с тем, проводить комплексный анализ состояния торговой отрасли, выявлять тенденции ценообразования на товары по всей цепочке до конечного потребителя», - сказал вице-министр торговли и интеграции Ержан Казанбаев.

    Вице-министр ведомства уточнил, что работа будет проводиться в рамках Цифрового офиса Правительства. К этой платформе также будут подключены ситуационные центры акиматов, что позволит в оперативном режиме мониторить ситуацию по ценам в каждом регионе.

    Напомним, в Казахстане разработали проект Комплекса мер антиинфляционного реагирования на 2021 – 2024 годы. Ранее в Минторговли сообщили, что в Комплекс мер антиинфляционного реагирования включены оперативные и системные меры по сдерживанию роста цен на социально значимые товары.


    Теги:
    Правительство Правительство РК Цены и тарифы Минторговли Главная Экономика
    Сейчас читают
    04:04, 02 Октябрь 2023
    Дворец бракосочетания появился в Кызылорде
    03:00, 02 Октябрь 2023
    Жасыл ел: строительные и педагогические отряды могут появиться в Карагандинской области
    02:22, 02 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в восьми городах Казахстана
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!