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Острый дефицит спортивных медиков наблюдается в Казахстане

2 Марта 2022 14:22
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Острый дефицит спортивных медиков наблюдается в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За 2021 год выявлен 41 положительный случай нарушения антидопинговых правил. Кроме того, в Казахстане наблюдают острый дефицит спортивных медиков. Об этом сообщил министр культуры и спорта РК Даурен Абаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Сегодня планомерно ведется работа по возвращению аккредитации ВАДА Антидопинговой лаборатории в городе Алматы. Всего за 2021 год выявлен 41 положительный случай нарушения антидопинговых правил. Вынесено 34 дисциплинарных решения. Остальные случаи в процессе расследования. Международный опыт сегодня показывает, что достижение высоких результатов в спорте невозможно без качественного медицинского и научного сопровождения», - сказал во время расширенного заседания коллегии МКС РК Даурен Абаев.

По словам министра, в сфере спорта медицинскую деятельность осуществляют: на республиканском уровне - «Центр спортивной медицины и реабилитации» и медицинский департамент НОК РК, на региональном уровне – 6 областных и городских врачебно-физкультурных диспансеров.

Как отметил Даурен Абаев, в трех регионах функции диспансера выполняют медицинские отделения спортивных организаций, а в 6 регионах республики полностью отсутствуют организации спортивной медицины - в Атырауской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Мангистауской, Северо-Казахстанской и Карагандинской областях.

«К сожалению, в Казахстане наблюдается острый дефицит спортивных медиков, многие обследования проводятся формально, от самих спортсменов приходили анонимные жалобы о том, что спортивная медицина ориентирована лишь на освоение бюджетных средств. В этой связи поручаю ответственному вице-министру разработать комплекс мер по модернизации спортивной медицины, предусматривающий в том числе приглашение специалистов из-за рубежа», - обратился глава ведомства.

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#Спорт   #Здравоохранение   #Минкультуры   #Даурен Абаев  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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