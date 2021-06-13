Острый дефицит рабочих кадров зафиксировали в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Больше всего в столице востребованы работники сферы строительства и инженерно-технические специалисты. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу палаты предпринимателей города Нур-Султана.

Палата предпринимателей г. Нур-Султана провела анализ потребности в кадрах в г. Нур-Султане на ближайшие три года. Исследование показало, что в 2021-2023 годах наиболее востребованными будут представители сферы строительства и инженерно-технические специалисты.

«Мы опросили только 3 347 компаний города с численностью работников 97 670 человек. Согласно опросу в 2021 году потребность в кадрах составляет 8 338 человек, в 2022 году будет открыто 2 473 вакансии, в 2023 году – 2 215 вакансий. Столичные компании нуждаются в специалистах 277 профессий. Это, прежде всего, работники строительного сектора и инженерно-технических специальностей. Также востребованы специалисты сферы здравоохранения и образования», – сообщил директор палаты предпринимателей г. Нур-Султана Алмат Джунусов.

Работу в столице можно найти в области обрабатывающей промышленности, административного и вспомогательного обслуживания, электро- и энергоснабжения, профессиональной и научной деятельности, IT. Замыкают 20-ку самых востребованных специалистов в г. Нур-Султане представители отрасли водоснабжения и удаления отходов, а также операций с недвижимостью.

Для трудоустройства работодатели предъявляют такие требования, как профессиональные знания, стрессоустойчивость, коммуникабельность, а также креативность. При этом многие компании готовы взять на работу людей без профессионального опыта.

«Опрос показал, что на сегодня в городе Нур-Султане имеется острый дефицит рабочих кадров строительных специальностей – работодатели данной отрасли заявили больше всего вакансий на 2021 год. Связано это с оттоком строителей на строящиеся объекты городов и регионов, а также на крупные промышленные и отраслевые объекты. Спрос на специалиста настолько превысил предложения, что строительные компании вынуждены принимать на работу соискателей с минимальными профессиональными навыками. Поиск квалифицированных кадров может занимать большое количество времени, более того, нужны ресурсы для привлечения хорошего специалиста. Проблема усугубилась с ведением карантинных ограничений и закрытием границ с сопредельными государствами – традиционными донорами рабочей силы, по этому вопросу даны предложения по внедрению патентов для иностранной рабочей силы», – отметил Алмат Джунусов.

Он подчеркнул, что этот вопрос находится на обсуждении рабочей группы с участием НПП РК «Атамекен» и госорганов.

Кроме того, в связи с расширением сети супермакетов «КЕНМАРТ», «Small», «MagnumCash&Carry», Консорциум «Беркат» эти работодатели показали потребность более 300 вакансий специалистов среднего звена: контролеры-кассиры, продавцы-консультанты, мерчендайзеры. Коммунальные предприятия города и запускаемые ОСИ проявляют интерес к рабочим кадрам и инженерно-техническим специалистам.

«Для решения этих вопросов палата предпринимателей г. Нур-Султана направила предложения в управление образования столицы о необходимости увеличения количества мест государственного образовательного заказа на 2021-2022 учебный год по специальностям строительной отрасли с учетом текущей потребности, а также по специальности «Маркетинг» (продавцы) и открытию дополнительных технических специальностей в колледжах города с учетом стратегического развития столицы», – подытожил директор Палаты предпринимателей г. Нур-Султана Алмат Джунусов.