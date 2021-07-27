Острый дефицит коек может привести к резкому росту смертности от КВИ - Алексей Цой

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане отмечается прогрессивное увеличение занятости инфекционных и реанимационных коек в три раза - по постоянию на 26 июля, в сравнении с 1 июля. В связи с этим коечный фонд в стране был увеличен в 1,4 раза. Об этом сообщили в ходе заседания Межведомственной комиссии под председательством заместителя Премьер-Министра Ералы Тугжанова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Министерства здравоохранения РК.

По информации министра здравоохранения Алексея Цоя, высокая динамика прироста инфекционных и реанимационных коек за указанный период отмечается в Алматы, Шымкенте, Актюбинской, Туркестанской и Кызылординской областях.

«Согласно ежедневному мониторингу коечного фонда в разрезе регионов, по состоянию на 26 июля текущего года занятость инфекционных коек по республике составила 55%, реанимационных коек – 43%. Наибольшая занятость инфекционных коек отмечается в Актюбинской - 73%, Кызылодинской областях - 73%, городах Нур-Султан - 76%, и Шымкент - 81%. Реанимационных коек - в Акмолинской области - 69%, городах Нур-Султан - 84% и Шымкент - 63%», - сказал А. Цой на заседании Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19.

По словам министра, сейчас система здравоохранения, в сравнении с прошлым годом, работает с удвоенной нагрузкой. Если в прошлом году заболеваемость составляла 3 348 человек, то в июле текущего года рост составил более чем в два раза (6797 человек). Также в два раза увеличилось число пациентов, находящихся на лечении. В целом, сегодня в стране получают лечение 83 084 человек, из них на стационарном уровне 29%, на амбулаторном - 71% или 59 216 человек.

«Вместе с тем, в ряде регионов возможен острый дефицит инфекционных и реанимационных коек, связанный с высокой ежедневной заболеваемостью, который может привести к резкому росту смертности среди населения республики. В зоне риска находятся города Нур-Султан и Шымкент, Актюбинская, Акмолинская и Кызылординская области», - сообщил министр.