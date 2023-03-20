Острые социальные проблемы общества стали темой фотовыставки в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Все, что происходило за последние годы в стране, то, что взбудоражило общество – нашло отражение в фотовыставке в Астане на тему «Әрқашан осылай бола бермейді» («Не всегда будет так»). О том, какие вопросы поднимают казахстанские фотографы в своих работах, редакция МИА «Казинформ» узнала из уст организаторов и участников.

На улице перед зданием, где проходила выставка была припаркована машина скорой помощи, которая является сильной эмоциональной отсылкой на трагические события Кантара. Только табличка «Дала қырандары» подсказывает, что мы пришли по указанной локации. Вокруг нет оживленной беседы гостей, не заметишь припаркованные дорогие машины, а в самом здании и вовсе нет света. И эта выставка отличилась тем, что вместо помпезных галерей работы висели в недостроенном здании, где местами пахнет сыростью.

Однако это не просто случайность, а концепция данной фотовыставки. К слову, мероприятие организовано молодежной общественной организацией «Дала қырандары», которое появилось относительно недавно, в начале января.

«Когда придумывали концепцию, хотели сделать так, чтобы выставка не проходила в гламурном отеле. Мы выбрали именно такое неустроенное, недоделанное здание. Это говорит о том, что очень много проблем находятся в таком зачаточном состоянии, как это здание. Но путем планомерной работы мы улучшим состояние этого здания, города, страны. Мы хотели поднять те проблемы, которые будоражат наше общество. Если о проблеме умалчивать, она сама просто не решится. Первый шаг в решении проблемы – признание этой проблемы. До тех пор, пока мы об этом не начнем говорить, она не решится. Мы хотим показать, что есть определенные проблемы, которые нам нужно вместе решать», – отметил координатор движения Мади Рымжанов.

Внимательно рассматривая фотографии, зритель мысленно составляет чёткую хронологию событий. Январские события, пожары в Костанайской области, авария на Экибастузской ТЭЦ, семейно-бытовое насилие, осушение озер в столице – эти темы затронуты в работах фотографов. По словам организаторов, очень важно обращать внимание общества на эти проблемы и постоянно освещать их в СМИ.





Эмоционально сильные кадры были сняты фотографами Азаматом Сарсенбаевым, Маржан Куандыковой, Мейрбеком Тажкурановым, Али Оспаном, Алиханом Сариевым и Тураром Казангаповым. В видео-аннотациях приняли участие организации, которые вкладывают много сил в решение вышеперечисленных проблем: благотворительный фонд «Asar Ume», общественный фонд «Ерекше бақыт», экологическое движение «Recycle BIRGE», общественный фонд «Қорғау-Астана», центр «SANASEZIM», Национальный регистр доноров гемапоэтических стволовых клеток.

На выставке представлена работа известного отечественного фотографа Турара Казангапова о пожарах в Костанайской области.

«Мне просто сообщили, что будут затрагиваться проблемы. Всегда стараюсь не оставаться в стороне, когда какие-то проблемы обсуждаются, затрагиваются темы, касающиеся нашей страны, нашей планеты: мусор или высыхание озер, неважно, какая тема. У меня запросили фотографии по пожару в Костанайской области. Тогда был в командировке, переезды и все, что было в телефоне, отправил организаторам. И даже не знал, какую фотографию выберут. В целом концепция выставки мне понравилась, очень интересная подача. Конечно хочется, чтобы эти проблемы решались. Если честно, одно дело снять, другое дело донести до людей. У кого-то это получается самостоятельно, у кого-то через СМИ. В моем случае это произошло благодаря моему порталу Tengrinews. Многие меня узнают через сайт. Конечно, нужно правильно уметь передать и нельзя потерять актуальность. Если это событие происходит сейчас в этот момент, нужно его сейчас осветить и донести до людей, найти творческий подход», – поделился фотограф Турар Казангапов.

Организаторы намерены глубже изучать общественные проблемы и активно вовлекаться в их решение.

«Мы выбрали название «Әрқашан осылай бола бермейді». Тем самым хотели показать, что есть такой перекресток, где нужно принимать решение, менять направление либо идти против стереотипов. Мы выбрали проблемы экологии, домашнего насилия, Кантар, случай в Экибастузе, пожары в Костанайской области. Мы хотели показать, что есть причины всего этого: давайте покопаемся в причинах и объединимся. Покажем, чего мы хотим. После этого будем собирать волонтеров и менять все эти моменты в стране. Когда мы сказали, что хотим сделать выставку в таком необычном формате, эти все организации захотели поучаствовать», – добавил амбассадор проекта Азамат Еркасым.





Отметим, что молодежное движение «Дала қырандары» намерено решать актуальные вопросы и в спорте. В их работе делается упор именно на решение спортивных проблем.

«В последние годы результаты наших спортсменов начали ухудшаться на олимпиадах, на международной арене. Мы начали разбираться в причинах и выявили, что первая причина – коррупция. Непосредственная причина отсутствие научного подхода в спорте. Так мы основали движение «Дала қырандары». Мы понимали, как нужно прокачивать спортсменов не только в физическом, но и в духовном плане, морально. Так начали выезжать в города, села», – отметил Азамат Еркасым.

Первый реализованный проект молодежного движения – «Жаттыгу». К проекту были привлечены известные спортсмены, с ними члены движения объездили казахстанские села, районы и на жизненном примере этих спортсменов доносили детям и подросткам простые истины: что можно добиться успеха, если трудиться и несмотря ни на что идти к своей целе.

«Но, как вы знаете, всегда есть барьеры, которые препятствуют этим пацанам из районов в том, чтобы они стали известными спортсменами. Обычные тренера не дают спортсменам полностью раскрыться, не дают каких-то психологических, моральных поддержек. Спортсмен должен быть примером во всем», – считает он.

К слову, еще недостроенное здание совсем скоро превратится в настоящий центр притяжение активной молодежи.

«Планируем открыть такие центры в нескольких городах. Это будет точка притяжения для молодежи. Молодежь может заниматься спортом, обмениваться мнениями. То есть, мы хотим создать площадку, где собиралась бы молодежь, сама принимала решение. Мы предоставляем им площадку, от них хотим услышать инициативы, как решить тот или иной вопрос. Хотим создать центр притяжения для активной молодежи. Также недавно мы запустили флешмоб на тему «Спортолмен». То есть, мы создали интерактивную карту, на котором каждый может пометить свою проблему. Наша карта уже заполнена значками. Из каждого поселка, района, города сообщают о своих проблемах. Есть мелкие проблемы, системные, которые не решаются из года в год. Мы хотим саккумулировать и систематизировать все проблемы, обратиться в соответствующие государственные органы, чтобы вместе решить проблему», – добавил Азамат Еркасым.