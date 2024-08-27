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    17:51, 27 Август 2024 | GMT +6

    Островные страны Тихого океана находятся в большой опасности — генсек ООН

    Океан, острова, туризм
    Фото: freepik.com

    Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш отметил, что островные страны Тихого океана сталкиваются с опасностями, вызванными повышением уровня воды в морях, передает агентство Kazinform со ссылкой на Trend.

    Гутерриш сообщил о последствиях повышения уровня океана и морской воды на 53-м Форуме тихоокеанских островов в Королевстве Тонга.

    Заявив, что повышение уровня воды в океанах, связанное с изменением климата, представляет серьезную угрозу для островных стран Тихого океана, Гутерриш упомянул, что выбросы углерода в окружающую среду с использованием ископаемого топлива ускоряют повышение уровня воды.

    Гутерриш также подчеркнул, что крупные компании и развитые страны должны соблюдать климатические соглашения и значительно увеличить финансирование стран, пострадавших от изменения климата.

    Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством Trend.

    Напомним, в Арктике с повышением температуры может взорваться гигантская «ртутная бомба».

    Повышение температуры приводит к увеличению популяции насекомых в Турции.

    3,5 тысячи человек эвакуировали из-за лесных пожаров в Турции.

    Центральная Азия входит в число самых уязвимых перед изменением климата регионов. Здесь температура растет быстрее, чем в среднем на планете. По мнению экспертов, это, в свою очередь, создает риски для продовольственной безопасности и сельского хозяйства.

    Прервана череда рекордов самых высоких температур, которые фиксировались на нашей планете 13 месяцев подряд.

    Теги:
    Климат Генсек ООН ООН Антониу Гутерриш Мировые новости Тихий океан
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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