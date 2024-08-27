Островные страны Тихого океана находятся в большой опасности — генсек ООН
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш отметил, что островные страны Тихого океана сталкиваются с опасностями, вызванными повышением уровня воды в морях, передает агентство Kazinform со ссылкой на Trend.
Гутерриш сообщил о последствиях повышения уровня океана и морской воды на 53-м Форуме тихоокеанских островов в Королевстве Тонга.
Заявив, что повышение уровня воды в океанах, связанное с изменением климата, представляет серьезную угрозу для островных стран Тихого океана, Гутерриш упомянул, что выбросы углерода в окружающую среду с использованием ископаемого топлива ускоряют повышение уровня воды.
Гутерриш также подчеркнул, что крупные компании и развитые страны должны соблюдать климатические соглашения и значительно увеличить финансирование стран, пострадавших от изменения климата.
Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством Trend.
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