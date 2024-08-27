Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш отметил, что островные страны Тихого океана сталкиваются с опасностями, вызванными повышением уровня воды в морях, передает агентство Kazinform со ссылкой на Trend.

Гутерриш сообщил о последствиях повышения уровня океана и морской воды на 53-м Форуме тихоокеанских островов в Королевстве Тонга.

Заявив, что повышение уровня воды в океанах, связанное с изменением климата, представляет серьезную угрозу для островных стран Тихого океана, Гутерриш упомянул, что выбросы углерода в окружающую среду с использованием ископаемого топлива ускоряют повышение уровня воды.

Гутерриш также подчеркнул, что крупные компании и развитые страны должны соблюдать климатические соглашения и значительно увеличить финансирование стран, пострадавших от изменения климата.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством Trend.

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