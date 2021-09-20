Остров Пальма накрыло лавой: тысячи людей эвакуируют

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На острове Пальма Канарского архипелага эвакуируют тысячи людей в связи с извержением вулкана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

Кумбре-Вьеха, дремавший 50 лет, проснулся в воскресенье, ознаменовав возвращение к активности мощным выбросом лавы. Близлежащие населенные пункты оказались в опасности.

Премьер-министр Испании Педро Санчес отложил запланированную поездку в Нью-Йорк и лично прибыл на остров, чтобы поддержать население.

«У нас все идет по плану, - заверил он. - Самое главное - гарантировать безопасность жителям, которые могут пострадать от извержения».

Островитяне готовились к возможному бедствию, только в последнюю неделю сейсмологи зафиксировали до тысячи подземных толчков, самые сильные с магнитудой почти четыре балла.

Специалисты заявили, что вулкан может оставаться активным в течение нескольких месяцев. Полеты на Канары пока совершаются в обычным режиме.