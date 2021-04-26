Острого дефицита вакцины быть не должно - глава Минздрава

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Острого дефицита вакцины от коронавируса быть не должно, заявил глава Минздрава Казахстана Алексей Цой. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

Журналист во время прямого эфира задала вопрос от жителей западной части страны касательно нехватки вакцины.

«Вы знаете, у нас есть четкие графики по каждому региону Казахстана, когда доставляется вакцина. В западный Казахстан буквально на днях вакцина поступила и через каждый день-два поступает новая партия. Поэтому дефицита острого быть не должно», - сказал Алексей Цой после получения казахстанской прививки в прямом эфире.

Он также ответил, куда могут обратиться жители, если будут наблюдаться темпы задержки вакцины.

«В каждом регионе можно обратиться в поликлинику или управление здравоохранения, есть службы поддержки пациентов в каждой медорганизации. Если же в целом на этом уровне не получают ответа, в каждом регионе есть территориальные комитеты санэпидконтроля, в которые также можно обратиться, уточнить, выяснить. Здесь не должно быть ажиотажа, потому что в зависимости от поставок в каждый регион, в каждую поликлинику, здесь нужно будет просто уточнить, скажут время. Спешки не должно быть и на какое время пригласят, можно прийти, подготовиться, не быть простуженным, и получить прививку», - отметил А. Цой.

Ранее сообщалось, что министр здравоохранения привился казахстанской вакциной в одной из столичных поликлиник.