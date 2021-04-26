Острого дефицита вакцины быть не должно - глава Минздрава
Журналист во время прямого эфира задала вопрос от жителей западной части страны касательно нехватки вакцины.
«Вы знаете, у нас есть четкие графики по каждому региону Казахстана, когда доставляется вакцина. В западный Казахстан буквально на днях вакцина поступила и через каждый день-два поступает новая партия. Поэтому дефицита острого быть не должно», - сказал Алексей Цой после получения казахстанской прививки в прямом эфире.
Он также ответил, куда могут обратиться жители, если будут наблюдаться темпы задержки вакцины.
«В каждом регионе можно обратиться в поликлинику или управление здравоохранения, есть службы поддержки пациентов в каждой медорганизации. Если же в целом на этом уровне не получают ответа, в каждом регионе есть территориальные комитеты санэпидконтроля, в которые также можно обратиться, уточнить, выяснить. Здесь не должно быть ажиотажа, потому что в зависимости от поставок в каждый регион, в каждую поликлинику, здесь нужно будет просто уточнить, скажут время. Спешки не должно быть и на какое время пригласят, можно прийти, подготовиться, не быть простуженным, и получить прививку», - отметил А. Цой.
Ранее сообщалось, что министр здравоохранения привился казахстанской вакциной в одной из столичных поликлиник.