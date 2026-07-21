О стране и людях: республиканский кинолекторий «От хроники к будущему» прошел в Семее

Масштабный просветительский проект ТРК Президента продолжил показы уникальных документальных фильмов на востоке страны. «От хроники к будущему» — это приглашение современного зрителя к диалогу о судьбах простых казахстанцев, их профессиональном и человеческом выборе, передает корреспондент агентства Kazinform.

Встреча творческой группой Центра документального кино ТРК Президента в Семее еще раз доказала, что «живые» показы на большом экране создают особую атмосферу доверия между создателями документального кино и зрителями.

Масштабный проект, приуроченный к 30 летию ТРК, знакомит с ключевыми событиями национальной истории, актуальными общественными вопросами и судьбами людей, через которые раскрывается путь страны. Эти фильмы становятся живым свидетельством времени и важным инструментом осмысления прошлого и настоящего.

— Такие проекты помогают людям увидеть, как меняется страна, почувствовать живую связь с ней. Они укрепляют патриотическое сознание, показывают, что позитивные перемены — это реальные истории и судьбы казахстанцев. Эти перемены становятся возможным благодаря инициативам Президента Касым-Жомарта Токаева, направленным на развитие ключевых государственных программ — «Таза Қазақстан», «Адал азамат» и других, которые формируют ценности честного труда, экологической ответственности и гражданской преданности делу, — сказал член Совета ветеранов области Абай Асхат Дюсембаев.

Фото: акимат области Абай

В первый день кинолектория жителям Семея представили документальные фильмы «ARAL» и «Серт». Эти картины вызвали живой отклик в зале, семейчане делились личными впечатлениями, разговор получился содержательным и теплым.

— Документальный фильм «ARAL» рассказывает о последствиях экологической катастрофы не сухими фактами, а через судьбу одного человека. В нем звучит надежда: море постепенно возвращается, появляются новые возможности для жизни и труда. Эта надежда связана с поддержкой Главы государства в восстановлении экосистемы и развитии региона. Поэтому фильм воспринимается не столько как напоминание о трагедии, сколько свидетельство того, что будущее Арала возможно. Фильм произвел на меня сильное впечатление, — поделилась жительница города Назгуль Адамбекова.

По ее мнению, такие кинолектории позволяют обсуждать актуальные вопросы вместе с обществом и повышают интерес зрителей к подобным темам. И в этом — главная сила документального кино.

Фото: акимат области Абай

Еще одной картиной, вызвавшей неподдельный интерес зрителей, стал документальный фильм «Серт». Он рассказывает о паводках 2024 года, испытаниях, выпавших на долю тысяч жителей, и о том, как казахстанцы проявили лучшие качества — сплоченность, взаимную поддержку, готовность помогать друг другу. Поручения Президента Касым-Жомарта Токаева немедленно приступить к восстановительным работам стало опорой для пострадавших регионов. Помощь пришла вовремя.

— Я невольно вспомнил те дни. Мы не могли оставаться в стороне, когда узнали о беде, постигшей наших земляков на западе и севере Казахстана. От имени области была направлена гуманитарная помощь, и все объединились ради общей цели. Фильм очень хорошо показывает сплоченность народа и взаимную поддержку в тяжелый момент. Эти события доказали, что, когда государство и общество действуют вместе, можно преодолеть любые испытания, — сказал житель Семея Амантай Бектуров.

Фото: акимат области Абай

Жители Семея, региона с богатой историей и культурным наследием, тепло приняли документальную картину «Travel Kazakhstan». Абайская область считается одним из важных центров духовного, историко-познавательного туризма и известна своими национальными ценностями. Здесь расположены историко-культурные объекты, связанные с выдающимися деятелями казахской литературы и духовности.

По мнению зрителей, такие документальные фильмы помогают раскрыть туристический потенциал региона и популяризировать новые маршруты. Государство уделяет большое внимание развитию туризма, рассматривая его как стратегическое направление экономики и культурной политики. Личное внимание Главы государства к этой сфере создает условия для того, чтобы богатое наследие и природные красоты Казахстана становились доступнее и привлекательнее для граждан и гостей страны.

Еще одной картиной, представленной зрителям, стал документальный фильм «Апорт». Через историю знаменитого сорта яблок он напоминает о ценности национального достояния и важности его сохранения. Фильм словно раскрывает уникальный аромат и вкус апорта, ставшего символом Казахстана, говорит о труде ученых, которые бережно сохраняют генетический фонд и защищают посадочный материал. Эта история звучит как признание в любви к родной земле и ее богатствам, которые необходимо хранить для будущих поколений.

Фото: акимат области Абай

— Посмотрев этот фильм, я понял, насколько мало мы знали об апорте. Оказывается, что этот сорт обладает особым вкусом и ароматом и может произрастать только в определенных природных условиях. Считаю, что очень важно популяризировать такие национальные бренды и сохранять их для будущих поколений, — отметил зритель Нурболат Омаров.

Кинолекторий стартовал в Астане, уже побывал в Кызылорде, Туркестане, Шымкенте, Таразе, Актау, Атырау, Уральске, Актобе и Усть-Каменогорске.

В ближайшие дни кинолекторий продолжит работу в Павлодаре и Петропавловске. После творческая группа направится в Жезказган, Караганду, Кокшетау, Талдыкорган и Конаев. Завершится проект 25 сентября в Алматы.

Показы организованы ТРК Президента при поддержке акиматов регионов. Вход на них свободный.