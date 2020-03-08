Осторожный оптимизм: число случаев заражения коронавирусом в Южной Корее снижается?

СЕУЛ. YONHAP- КАЗИНФОРМ - В Южной Корее продолжает расти число случае заражения коронавирусом. Сегодня в стране было зафиксировано еще 367 новых случаев, а общее количество инфицированных достигло отметки в 7 134 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Yonhap.

Южнокорейское агентство с осторожным оптимизмом отмечает, что темпы роста случаев заболевания замедлились и что 367 новых случаев – это, пожалуй, самый низкий уровень прироста за последние 10 дней.

По данным Корейского центра по контролю и профилактике заболеваний (KCDC), впервые за 11 дней число новых инфекций упало до уровня ниже 400.

Большинство новых случаев было зарегистрировано в юго-восточном городе Тэгу и соседней провинции Северный Кёнсан, двух эпицентрах вспышки вируса, где были зафиксированы более 90 процентов всех случаев заражения коронавирусом в Южной Корее.

Из 367 новых случаев 297 были зарегистрированы в Тэгу, четвертом по величине городе страны с населением около 2,5 миллионов человек, который находится примерно в 300 километрах от Сеула. Общее число случаев заражения Тэгу в настоящее время составляет 5 381 человек.

По данным Корейского центра по контролю и профилактике заболеваний, в провинции Северный Кёнсан, в одном из наиболее пострадавших от коронавируса районов, число случаев заражения возросло с 32 до 1 081.

Генеральный директор центра отмечает, что пока слишком рано говорить о том, что распространение вируса пошло на убыль. Эксперты центра считают, что рост числа случаев заражения вирусом может быстро ускориться, если возникнет новый очаг заражения.

«Мы считаем, что риск новой вспышки вполне вероятен в случае проведения больших мероприятий с участием множества людей, так как вирус очень заразен», - заявила генеральный директор центра.

Южная Корея подняла уровень готовности к вирусу до самого высокого уровня еще 23 февраля. Правительство страны, органы здравоохранения и власти провинций предпринимают полномасштабные карантинные меры для борьбы с распространением смертельной инфекции.

Yonhap отмечает, что 103 страны уже ввели или планируют ввести более строгие карантинные меры по отношению ко всем, кто будет въезжать в их страны из Южной Кореи. На сайте Министерства иностранных дел указано, что 36 стран вообще закрыли въезд для всех, кто пребывает из Южной Кореи.

На сегодня общее количество случаев заражения новым коронавирусом в стране составляет 7 134. От нового вируса в стране скончались 50 человек.