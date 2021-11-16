Осторожно, гололед: как уберечься пешеходам и водителям

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – Меры безопасности для пешеходов и водителей с первым появлением ледяной корки на дорогах озвучили в ДЧС Костанайской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметили в ведомстве, каждый год, с приходом первых осенних холодных дней в году, травматизм возрастает в несколько раз. Это связано, в первую очередь, с неподготовленностью граждан к минусовым температурам и появлением первой ледяной корки на дорогах.

«Зачастую, падения ведут к серьезным последствиям: от легких травм до открытых переломов. В этой связи Департамент по чрезвычайным ситуациям по Костанайской области призывает соблюдать меры безопасности при гололеде: когда на улице скользко, необходимо позаботиться о подходящей обуви; носить только удобную, нескользящую обувь, с устойчивым каблуком (не выше трех-четырех сантиметров), широкой носовой частью, толстой подошвой с четким рельефом. Необходимо также помнить, что шансы получить травму при быстрой ходьбе резко возрастают, поэтому нужно взять за правило выходить из дома раньше, чтобы идти медленно, не спеша; ходьба должна быть немного наклонившись вперед; не держать руки в карманах и не обвешиваться сумками - рукам нужна свобода движений, чтобы при необходимости быстро восстановить равновесие», - посоветовали в департаменте.

Также в ведомстве рекомендуют отказаться от сумок на длинных ручках, свисающих через плечо, а носить нужно сумки в обеих руках, равномерно распределяя тяжесть на правую и левую руки.

«Пожилым людям в гололед не следует выходить из дому без палочки или трости с острым наконечником (можно взять обычную лыжную палку); если вы носите длинное пальто или шубу, обязательно приподнимайте полы одежды, когда выходите из транспорта или спускаетесь по лестнице», - добавили в ДЧС.

В случае, если все же падений не избежать, в ДЧС рассказывают, как правильно это сделать, чтобы избежать травм.

«В момент падения за считанные секунды постарайтесь максимально напрячь мышцы, чтобы они амортизировали удар, «сгруппироваться», сжаться в комок: подберите руки, втяните голову в плечи. Хорошо, если удастся приземлиться не на спину, а на бок: тогда, возможно, отделаетесь легким ушибом. Полезный совет - ходите по гололеду на чуть согнутых в коленях ногах. Если все-таки упали, получили травму, обращайтесь в травмпункт», - сообщили в ДЧС.

Что касается профилактики ДТП в условиях гололеда, то в ДЧС рекомендуют помнить основные правила для обеспечения безопасного движения в этих условиях.

«Перед началом движения, поворотом, разворотом, перестроением или остановкой не забывайте подавать соответствующие сигналы. Сложная обстановка на дороге повышает риск хаотичного перестроения из одной полосы движения в другую, а также необдуманного поспешного обгона, - озвучили в департаменте. – Наиболее актуальной мерой предосторожности в сложившихся условиях является соблюдение безопасной дистанции, дающей возможность беспрепятственной остановки и торможения. Для того, чтобы предупредить о предстоящем торможении водителя, движущегося сзади автомобиля, можно несколько раз коснуться педали тормоза, привлекая внимание мигающим стоп-сигналом. Не прибегайте к экстренному торможению, если это не связано с необходимостью предотвращения ДТП».

В ведомстве отмечают, что больше половины дорожно-транспортных происшествий, как правило, связаны с наездами на пешеходов. Поэтому следует помнить о том, что водитель должен уступать дорогу пересекающим проезжую часть людям, а пешеходы, в свою очередь, обязаны переходить максимально осторожно в специально установленных для этого местах.