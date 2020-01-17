Остаются закрытыми республиканские дороги в шести областях

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По данным ТОО «Казахавтодор», в связи с ухудшением погодных условий остается закрытым движение для всех видов автотранспорта на автодорогах республиканского значения в шести регионах регионах страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.

Закрыты для движения следующие трассы:

В Акмолинской области с 16:00 часов 16 января на автодороге «Екатеринбург-Алматы» (856-917 км, п.Жаксы-гр.СКО) из-за снега, метели и ограничении видимости.

С 19:15 часов 16 января на автодорогах «Жезказган-Петропавловск» (377-595 км. гр.Костан.обл.- гр.СКО), «Костанай-Аулиеколь-Сурган» (232-260 км. гр.Костанайской обл.- п.Сурган) из-за низовой метели и ограничении видимости.

С 20:30 часов 16 января на автодорогах «Нур-Султан-Щучинск» ( 18 - 231 км. г.Нур-Султан-Щучинск), «Жаксы-Есиль-Бузулку» ( 0-82 км. п.Жаксы-п.Бузулук), «Екатеринбург-Алматы» (917-1 247 км. п .Жа қ сы-г.Ну р-Султан ), «Нур-Султан-Ерейментау-Шидерты» (16-200 км. г.Нур-Султан гр.Павладарской обл.) из-за низовой метели и ограничении видимости.

С 22:00 часов 16 января на автодорогах «Нур-Султан-Коргалжын» ( 38 - 180 км. с.Акмол-Коргалжынский заповедник ) , «Нур-Султан-Кабанбай батыра-Киевка-Темиртау» (16-51 км. г.Нур-Султан-гр.Карагандинской обл.) из-за низовой метели и ограничении видимости.

В Актюбинской области с 19:00 часов 16 января на автодорогах «Оренбург-Актобе» (0-39 км, г.Актобе-п.Корайлы) , «Самара-Шымкент» (773-965 км, п.Белогорка-п.Карабутак) , «Актобе-Орск» (40-135 км, п.Ш.Калдаякова-гр. РФ) , «Карабутак-Комсомол-Костанай» (0-234 км, п.Карабутак-гр.Костанайской обл.) из-за сильного ливня и гололеда.

С 20:00 часов 16 января «Кандыагаш-Эмба-Шалкар-Иргиз» ( 0 - 401 км, г.Кандыагаш - п.Иргиз ) сильный ветер, метель.

В Карагандинской области с 22:00 часов 16 января на автодороге «Алматы-Екатеринбург» (1 071 - 1142 км, г. Темиртау-гр.Акмолинской обл.) из-за метели и ограничении видимости.

С 22:20 часов 16 января «Нур-Султан-Кабанбай Батыра-Нура-Темиртау» ( 101-266 км, п.Нура-г.Темиртау ) метель, ограничение видимости.

С 23:15 часов 16 января «Кызылорда-Павлодар» (970 - 1066 км, г.Караганда- п.Молодежный) метель, ограничение видимости.

С 02:50 часов 17 января «Алматы-Екатеринбург» (1504-1620 км, г.Караганда-п.Аксу-Аюлы).

С 03:50 часов 17 января «Караганда-Павлодар» ( 17-63 км, г.Караганда -п.Ботакара) .

В Костанайская областис 19:30 часов 16 января на автодорогах «Екатеринбург-Алматы» (555-729 км, г.Тобыл-гр.СКО.), «Костанай-Аулиеколь-Сурган» (3-232 км, г.Костанай-гр.Акмолинской.обл.) , «Денисовка-Мюктыколь-гр.РФ» (0-167 км. п.Денисовка-Жетикара-Мыктыколь), «Жезказган-Петропавловск» (252-377 км, гр.Карагандинской обл.-гр.Акмолинской обл.) из-за метели и ограничении видимости.

В Павлодарской области с 20:35 часов 16 января на автодороге «Нур-Султан-Ерейментау-Шидерты» (200-242 км. п. Ш идерты-гр.Акмолинской обл.) из-за метели и ограничении видимости .

С 23:30 часов 16 января на автодороге «Кызылорда-Павлодар» (1206-1135 км. п. Ш идерты-гр.Карагандинской обл.) из-за метели и плохой видимости.

В Северо-Казахстанской области с 16:00 часов 16 января на автодороге «Екатеринбург-Алматы» (795-856 км. п.Рузаевка- гр .Акмолинской обл.) из-за снега, метели и ограничении видимости.

Как сообщалось ранее, в Нур-Султане с 22:15 часов 16 января трассы по всем направлениям из-за метели и ограничении видимости.

Комитет по ЧС МВД убедительно рекомендует гражданам следить за изменениями погоды, метеорологическими сводками, смс-оповещением.

В связи с ухудшением видимости и возможными гололедными явлениями на дорогах, несоблюдение правил может привести к трагическим последствиям.

Автовладельцам рекомендуется соблюдать скоростной режим, корректировать маршруты движения или вовсе отказаться от дальних поездок.

Если вы оказались в чрезвычайной ситуации, звоните на единый номер службы спасения «112».