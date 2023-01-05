Остаются закрытыми 25 участков республиканских трасс

5 Января 2023, 20:15

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Согласно оперативной сводке на 19:30 часов, закрытыми остаются 25 участков республиканских трасс. Автодороги закрыты в Жетысуской, Восточно-Казахстанской, Абайской, Карагандинской, Костанайской и Павлодарской областях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу компании «КазАвтоЖол».

644 единицы спецтехники и 1100 дорожников продолжают бороться с последствиями продолжительного снегопада. Местами высота снежного покрова достигает до 50 см.

К данному часу ограничение движения транспорта полностью снято в Акмолинской области.

Сложная дорожная ситуация по-прежнему сохраняется на автодорогах республиканского значения Восточно-Казахстанской, Жетысуской и Карагандинской областей. К примеру, только в ВКО из-за непогоды закрыты 15 участков республиканских трасс.