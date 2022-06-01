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Остаются под стражей 18 подозреваемых в тяжких преступлениях в ходе январских событий
1 Июня 2022 20:25

Остаются под стражей 18 подозреваемых в тяжких преступлениях в ходе январских событий

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На стадии досудебного расследования освобождены из-под стражи 463 подозреваемых, которые осознали свою вину, раскаялись и загладили причиненный ущерб, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Под стражей остаются всего 18 лиц, подозреваемых в совершении тяжких преступлений», - сказал начальник Следственного департамента МВД РК Санжар Адилов.

Представитель МВД также отметил, что актам вандализма подверглись историко-культурные объекты города Алматы. В основном это объекты, расположенные вокруг Площади Республики, которые до сих пор восстанавливаются, а причиненный преступниками ущерб оценивается в миллиарды тенге.

Кроме автотранспорта граждан, преступными элементами повреждены автомашины скорой медицинской помощи и пожарной службы, следовавшие по вызову для оказания медицинской помощи и тушения пожаров.

«Сожжены припаркованные автомашины на пути следования бесчинствующей толпы. Уничтожались и подвергались грабежу автомашины полиции», - добавил Санжар Адилов.

Ранее заместитель начальника Службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры РК Елдос Килымжанов сообщил, что 12 человек, погибшие при нападении на здание резиденции, признаны подозреваемыми в совершении актов терроризма.


Автор:
Корреспондент
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