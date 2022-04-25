Остаются на лечении после январских событий 14 полицейских

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Четырнадцать полицейских, получившие тяжкие ранения в ходе январских событий, продолжают оставаться на лечении. Об этом сообщил начальник Следственного департамента МВД РК Санжар Адилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодня 14 сотрудников полиции, получившие тяжкие ранения продолжают оставаться на излечении», - сказал Санжар Адилов.

Было отмечено, что 58 полицейских и военнослужащих тогда получили тяжкие ранения в виде переломов костей, огнестрельных и проникающих ножевых ранений.

«По сути злоумышленники тогда своими действиями прямо покушались на их жизнь. Так, в ходе массовых беспорядков в городе Алматы от рук участников беспорядков был тяжело ранен участковый инспектор управления полиции Ауэзовского района, который на площади Республики осуществлял охрану общественного порядка. Он был жестоко избит митингующими, которые нанесли ему удары металлической арматурой в область шеи, повредив шейный отдел позвоночника, также в результате полученных травм у него отказали обе почки, ежедневно его жизнь поддерживается с помощью аппарата – гемодиализ «искусственная почка». Данный сотрудник полиции находится под наблюдением врачей и ему оказывается квалифицированная медицинская помощь. Наш сотрудник полиции является единственным кормильцем своей семьи», - добавил Санжар Адилов.