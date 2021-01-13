+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -21 °С
Алматы: -6 °С
USD 419.62 EUR 510.8
RUB 5.6 CNY 64.09
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Оставшуюся на морозе женщину с годовалым ребенком спасли полицейские в Алматинской области

13 Января 2021 16:09
Поделиться:
Оставшуюся на морозе женщину с годовалым ребенком спасли полицейские в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Коксуском районе Алматинской области участковые полицейские спасли женщину, оставшуюся на морозе с годовалым ребенком на руках, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
За сутки более 500 автомобилей эвакуировали с трасс в Акмолинской области
Автомобиль из снежного плена вызволили полицейские ВКО ДТП на каршеринге в Алматы: трое несовершеннолетних пострадали Гранату в частном секторе обнаружили в Алматы

В директ официальной страницы Instagram ОП Коксуского района поступило сообщение от Диляры Наильевны, где она выражает свою благодарность сотрудникам отдела полиции Коксуского района.

«5 января 2021 года, следуя на такси в село Акшатоган с маленьким ребенком, жительница Алматинской области Диляра Наильевна попала на дороге в практически безвыходную ситуацию. То есть она осталась на морозе с маленьким ребенком, в связи поломкой машины такси, и простояла на холоде полчаса. Но эта ситуация благополучно разрешилась, благодаря своевременной помощи сотрудников полиции, которые не оставили в холоде женщину с ребенком», - пояснили стражи порядка.

В указанный день охрану общественного порядка на территории Коксуского района несли участковые инспектора ОМПС Дюсембинов Дастан, Мырзахметов Серик. По их словам, они лишь выполняли свой служебный и человеческий долг.


Подписывайтесь на наш канал:

#Алматинская область   #Общество  
Поделиться:

Автор:

Хасан Еспанов

Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив