Оставшуюся на морозе женщину с годовалым ребенком спасли полицейские в Алматинской области
ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Коксуском районе Алматинской области участковые полицейские спасли женщину, оставшуюся на морозе с годовалым ребенком на руках, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В директ официальной страницы Instagram ОП Коксуского района поступило сообщение от Диляры Наильевны, где она выражает свою благодарность сотрудникам отдела полиции Коксуского района.
«5 января 2021 года, следуя на такси в село Акшатоган с маленьким ребенком, жительница Алматинской области Диляра Наильевна попала на дороге в практически безвыходную ситуацию. То есть она осталась на морозе с маленьким ребенком, в связи поломкой машины такси, и простояла на холоде полчаса. Но эта ситуация благополучно разрешилась, благодаря своевременной помощи сотрудников полиции, которые не оставили в холоде женщину с ребенком», - пояснили стражи порядка.
В указанный день охрану общественного порядка на территории Коксуского района несли участковые инспектора ОМПС Дюсембинов Дастан, Мырзахметов Серик. По их словам, они лишь выполняли свой служебный и человеческий долг.
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